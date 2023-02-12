EKONOMİ
12 Şubat 2023 - 17:45

Benzin ve motorin fiyatları için yeni açıklama! Tabelalar tekrar değişti

Deprem sonrasında bölgedeki 10 ilde akaryakıt satışlarının yüzde 100'ün üzerinde artarak yaklaşık 6 milyon litreden yaklaşık 13 milyon litreye çıktığı bildirildi...

EKONOMİ
12 Şubat 2023 - 17:45
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Benzin ve motorin fiyatları için yeni açıklama! Tabelalar tekrar değişti
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Benzin, motorin ve LPG için 10 Şubat Cuma günü güncellenen fiyatlar;

İstanbul, Ankara ve İzmir'de 10 Şubat 2023 tarihindeki akaryakıt fiyatları Brent petrol ve dolar kurundaki değişimlerden etkilendi.. Benzin, motorin ve LPG fiyatları güncellendi. Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan (EPDK) yapılan açıklamada, deprem sonrasında bölgedeki 10 ilde akaryakıt satışlarının yüzde 100'ün üzerinde artarak yaklaşık 6 milyon litreden yaklaşık 13 milyon litreye çıktığı bildirildi. Açıklamada ayrıca, depremin neden olduğu hava koşulları ve yolların kapanması nedeniyle bazı bölgelere akaryakıt ulaştırılmasında güçlükler yaşandığı belirtildi. Ancak kalan miktarın gün içinde teslim edilmesi için çaba sarf edildiği belirtildi.



BENZİN POMPASI

İstanbul Anadolu yakasında benzinin litre fiyatı 19,69 TL olurken, motorin 20,35 TL'den işlem gördü. LPG'nin fiyatı ise 11,64 TL oldu. İstanbul Avrupa yakasında da benzinin litre fiyatı 19,69 TL, motorinin litre fiyatı ise 20,35 TL oldu.

EDİTÖR
Gökçe Çetinkaya Önder
Gökçe Çetinkaya Önder
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