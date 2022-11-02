EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 15:53

Benzin ve motorin fiyatlarına Aralık tokadı: Son tahmin arabaları garaja çektirir!

Brent petroldeki artış nedeniyle benzin ve motorin fiyatlarında hareketlilik yaşanıyor. Citi Research tarafından yapılan petrol tahmini ise tüm dengeleri değiştirecek.

EKONOMİ
02 Kasım 2022 - 15:53
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Benzin ve motorin fiyatlarına Aralık tokadı: Son tahmin arabaları garaja çektirir!


Dünya gündeminde yer alan gelişmeler nedeniyle brent petrol fiyatı artıyor. Bu durum akaryakıt fiyatlarına direkt etki ederken benzin ve motorine üst üste zam geldi. akaryakıt fiyatlarına ilişkin Citi Research tarafından yeni bir tahmin yapıldı. Bu tahmin, akaryakıt fiyatlarının Aralık ayındaki tablosuna ışık tutuyor…

Benzin ve motorin fiyatları dolar kurunun yükselmesi ve brent petrolün pahalanmasıyla her geçen gün yükseliyor. Citi Research tarafından yayımlanan raporda, petrol fiyatlarının Aralık ayında yükselmesini beklediklerini açıklayarak, 2022 son çeyrek ve 2023 ilk çeyrek için petrol fiyatı tahminlerini yukarı yönlü revize etti.

Petrol fiyatları Aralık’ta yükselecek



Şirketin raporuna göre, Brent petrol 2022’nin son çeyreğinde ortalama 97 dolar/varil olarak fiyatlanacak. 2023’ün ilk çeyreğinde ise ortalama fiyatın 95 dolar olması bekleniyor. Böylelikle petrol fiyatlarının önce yükselişe geçeceği ardından da düşeceği öngörülüyor.

2023 yılının son aylarında ise Brent petrolün 82 dolara kadar gerileyeceğini ifade eden Citi, 2023 yılı için ortalama petrol fiyatının 88 dolar olacağını tahmin ediyor.

Son olarak benzine zam gelmişti

OPEC+ tarafından yapılan açıklamada, günlük petrol üretimini 2 milyon varil azaltma kararı aldıkları belirtilmişti. Brent petrolde 90 dolar bandı korunurken, son aylarda düşüş eğilimine geçen petrol fiyatları FED’in faiz kararı öncesi yüzde 1’in üzerinde prim yapmaya başladı. Fed’in faiz kararı öncesi ham petrol 89,63 dolardan, brent petrol de 95,75 dolardan işlem görüyor.

Önceki ay motorine gelen zamlar ülke gündemine otururken Kasım ayının ilk günü de benzine zam yapıldı. Benzinin litre fiyatına 71 kuruşluk zam yapıldı ve akaryakıt istasyonlarındaki tabelalar yeniden güncellendi.

Ankara, İstanbul, İzmir güncel benzin ve motorin fiyatları!

İstanbul’da benzinin litresi 21 lira 38 kuruş, motorinin litre fiyatı da 26 lira 38 kuruş.

Ankara’da benzinin litresi 21 lira 53 kuruş olurken motorinin litre fiyatı ise 26 lira 50 kuruş.

İzmir’de benzinin litresi 21 lira 52 kuruştan işlem görürken motorin ise 26 lira 52 kuruştan satılıyor.

Benzin ve motorin fiyatları illere ve akaryakıt istasyonlarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Kasım ayından sonra Aralık ayında da akaryakıt fiyatlarına yeni zamlar bekleniyor.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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