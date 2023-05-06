GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 11:35

Benzin ve motorin tabelalarının değişim hızına yetişilemiyor! Yeni zam haberi geldi..

Akaryakıt fiyatları hafta içinde indirim haberleriyle ön plana çıkmıştı. Fakat son gelen haberlere göre indirimin kısa süreceği anlaşıldı. Yeni haftada benzin ve motorine zam haberleri yavaş yavaş gelmeye başladı.

GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 11:35
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Benzin ve motorin tabelalarının değişim hızına yetişilemiyor! Yeni zam haberi geldi..


Akaryakıt fiyatları, özellikle benzin ve motorin fiyatları, petrol gelişimine tepki olarak dalgalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aralıksız devam eden motorin fiyat indirimlerine ek olarak bugün benzinin litre fiyatında da indirim var. Ancak, petrol fiyatlarındaki artışın ardından pompa fiyatlarının ikiye katlanması yakındır. İşte 6 Mayıs Cumartesi günü illere göre güncel benzin/mazot fiyatları...

Düşen petrol fiyatları nedeniyle yavaş yavaş akaryakıt fiyatları indirim haberleriyle gündeme geldi. Ne de olsa motorine yapılan iki fiyat indiriminden sonra bugün benzinin litre fiyatı da düştü. Fakat, dün ediniline bilgilere göre petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Bu kapsamda hem benzin hem de motorin fiyatlarındaki artış haberleri gelmeye başladı.



benzin ve motorine zam haberleri

BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ, ÇİFTE ZAM YOLDA!

Motorin litre fiyatı önce 1.30 lira sonra 49 kuruş geriledi. Benzinde indirim haberleri devam ederken, benzin fiyatları bugün litrede 1.06 lira geriledi. Bununla birlikte, denizaşırı fiyat artışları, daha yüksek benzin ve motorin fiyatlarına dönüşecektir. Pazartesi gece yarısından sonra motorine 66 kuruş, benzine 43 kuruş gibi bir artış bekleniyor.

Akaryakıt zammından sonra fiyatlar ne olacak?

İstanbul'da yükselişinin ardından ortalama benzin fiyatı 19,71'e, motorin fiyatı ise 18,57'ye yükselecek. Ankara'da motorin 18,92 TL, benzin 20,08 TL'den satılıyor. İzmir'de benzin 20,06 TL'ye, motorine 19,00 TL zam yapılacak.

6 MAYIS CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

benzin ve motorine zam haberleri

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ