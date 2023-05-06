Akaryakıt fiyatları, özellikle benzin ve motorin fiyatları, petrol gelişimine tepki olarak dalgalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aralıksız devam eden motorin fiyat indirimlerine ek olarak bugün benzinin litre fiyatında da indirim var. Ancak, petrol fiyatlarındaki artışın ardından pompa fiyatlarının ikiye katlanması yakındır. İşte 6 Mayıs Cumartesi günü illere göre güncel benzin/mazot fiyatları... Düşen petrol fiyatları nedeniyle yavaş yavaş akaryakıt fiyatları indirim haberleriyle gündeme geldi. Ne de olsa motorine yapılan iki fiyat indiriminden sonra bugün benzinin litre fiyatı da düştü. Fakat, dün ediniline bilgilere göre petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Bu kapsamda hem benzin hem de motorin fiyatlarındaki artış haberleri gelmeye başladı.
GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 11:35
Benzin ve motorin tabelalarının değişim hızına yetişilemiyor! Yeni zam haberi geldi..
Akaryakıt fiyatları hafta içinde indirim haberleriyle ön plana çıkmıştı. Fakat son gelen haberlere göre indirimin kısa süreceği anlaşıldı. Yeni haftada benzin ve motorine zam haberleri yavaş yavaş gelmeye başladı.
GÜNDEM
06 Mayıs 2023 - 11:35