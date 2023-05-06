Benzin ve motorin tabelalarının değişim hızına yetişilemiyor! Yeni zam haberi geldi..













BENZİNE İNDİRİM GELMİŞTİ, ÇİFTE ZAM YOLDA!

Akaryakıt zammından sonra fiyatlar ne olacak?

6 MAYIS CUMARTESİ GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Akaryakıt fiyatları, özellikle benzin ve motorin fiyatları, petrol gelişimine tepki olarak dalgalanmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde aralıksız devam eden motorin fiyat indirimlerine ek olarak bugün benzinin litre fiyatında da indirim var. Ancak, petrol fiyatlarındaki artışın ardından pompa fiyatlarının ikiye katlanması yakındır. İşte 6 Mayıs Cumartesi günü illere göre güncel benzin/mazot fiyatları... Düşen petrol fiyatları nedeniyle yavaş yavaş akaryakıt fiyatları indirim haberleriyle gündeme geldi. Ne de olsa motorine yapılan iki fiyat indiriminden sonra bugün benzinin litre fiyatı da düştü. Fakat, dün ediniline bilgilere göre petrol fiyatları yeniden yükselmeye başladı. Bu kapsamda hem benzin hem de motorin fiyatlarındaki artış haberleri gelmeye başladı.Motorin litre fiyatı önce 1.30 lira sonra 49 kuruş geriledi. Benzinde indirim haberleri devam ederken, benzin fiyatları bugün litrede 1.06 lira geriledi. Bununla birlikte, denizaşırı fiyat artışları, daha yüksek benzin ve motorin fiyatlarına dönüşecektir. Pazartesi gece yarısından sonra motorine 66 kuruş, benzine 43 kuruş gibi bir artış bekleniyor.İstanbul'da yükselişinin ardından ortalama benzin fiyatı 19,71'e, motorin fiyatı ise 18,57'ye yükselecek. Ankara'da motorin 18,92 TL, benzin 20,08 TL'den satılıyor. İzmir'de benzin 20,06 TL'ye, motorine 19,00 TL zam yapılacak.