EKONOMİ
20 Temmuz 2022 - 15:10

Benzin ve motorinde indirim bekleyen araç sahiplerini üzecek haber!

Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş eğilimi araç sahiplerinde benzin ve motorin fiyat indirimi beklentisi yarattı. Son edinilen bilgilere göre ise herhangi bir indirimin uygulanmayacağı öğrenildi.

EKONOMİ
20 Temmuz 2022 - 15:10
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Benzin ve motorinde indirim bekleyen araç sahiplerini üzecek haber!


Geçtiğimiz hafta brent petrolün varil fiyatında düşüş eğilimi yaşandı. Akaryakıt ürün fiyatlarını doğrudan etkileyen bu durum benzin ve motorin de indirim beklentisini beraberinde getirdi.

Araç sahipleri benzin ve motorinin litre fiyatlarında indirim olacak mı? sorusuna yanıt ararken bu araştırmalara sonucunda kötü haberle karşı karşıya kalındı.



Akrayakıt ürün fiyatlarında son durum

Akrayakıt ürün fiyatlarında son durum!

Bugün doların Türk Lirası karşısında yükseliş düzeyine çıkması aynı zamanda brent petrolün varil fiyatının uluslararası piyasalarda yükselişe geçmesiyle birlikte benzin ve motorine bugün için indirime dahil edilmeyeceği söyleniyor.

20 Temmuz Çarşamba gününe ait güncel akaryakıt fiyatlarına göz atacak olursak;

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,42 liradan satılırken benzinin litresi de ortalama 23,66 satışa sunuluyor.

Ankara benzin 22,82 liradan, motorin ise 25,52'den alıcı buluyor. İzmir'de ise motorinin litresi 22,82 liradan, benzinin litre fiyatı da 25,54'den satılıyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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