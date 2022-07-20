Benzin ve motorinde indirim bekleyen araç sahiplerini üzecek haber!













Akrayakıt ürün fiyatlarında son durum!

Geçtiğimiz hafta brent petrolün varil fiyatında düşüş eğilimi yaşandı. Akaryakıt ürün fiyatlarını doğrudan etkileyen bu durum benzin ve motorin de indirim beklentisini beraberinde getirdi. Araç sahipleri benzin ve motorinin litre fiyatlarında indirim olacak mı? sorusuna yanıt ararken bu araştırmalara sonucunda kötü haberle karşı karşıya kalındı.Bugün doların Türk Lirası karşısında yükseliş düzeyine çıkması aynı zamanda brent petrolün varil fiyatının uluslararası piyasalarda yükselişe geçmesiyle birlikte benzin ve motorine bugün için indirime dahil edilmeyeceği söyleniyor. 20 Temmuz Çarşamba gününe ait güncel akaryakıt fiyatlarına göz atacak olursak; İstanbul'da motorinin litre fiyatı 25,42 liradan satılırken benzinin litresi de ortalama 23,66 satışa sunuluyor. Ankara benzin 22,82 liradan, motorin ise 25,52'den alıcı buluyor. İzmir'de ise motorinin litresi 22,82 liradan, benzinin litre fiyatı da 25,54'den satılıyor.