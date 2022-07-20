Geçtiğimiz hafta brent petrolün varil fiyatında düşüş eğilimi yaşandı. Akaryakıt ürün fiyatlarını doğrudan etkileyen bu durum benzin ve motorin de indirim beklentisini beraberinde getirdi. Araç sahipleri benzin ve motorinin litre fiyatlarında indirim olacak mı? sorusuna yanıt ararken bu araştırmalara sonucunda kötü haberle karşı karşıya kalındı.
EKONOMİ
20 Temmuz 2022 - 15:10
Benzin ve motorinde indirim bekleyen araç sahiplerini üzecek haber!
Brent petrolün varil fiyatında yaşanan düşüş eğilimi araç sahiplerinde benzin ve motorin fiyat indirimi beklentisi yarattı. Son edinilen bilgilere göre ise herhangi bir indirimin uygulanmayacağı öğrenildi.
EKONOMİ
20 Temmuz 2022 - 15:10