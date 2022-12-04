EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 14:49

Benzin ve motorinde ters rüzgarlar! Zammın ardından indirim açıklandı: O tarihte 69 kuruş birden inecek

Akaryakıt fiyatlarında hareketlilik devam ederken önceki zam haberinin ardından indirim haberi paylaşıldı. 69 kuruş indirim yapılacak.

EKONOMİ
04 Aralık 2022 - 14:49
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Benzin ve motorinde ters rüzgarlar! Zammın ardından indirim açıklandı: O tarihte 69 kuruş birden inecek


Akaryakıt fiyatlarında dalgalanma devam ediyor. Brent petrolde yaşanan fiyat hareketlilikleri önce benzin ve motorine peş peşe indirimleri getirmişti. Ancak haftanın son iş gününde motorine zam yapılmış ve diğer iki indirim sıfırlanmıştı. Döviz kurlarında sabit seyrin devam etmesi ile benzin fiyatı ve motorin fiyatları için daha çok petrol etkili oluyor. Kasım ayında mazota 4 liraya yakın, benzine ise 2,5 lira civarında indirim yapılmıştı.

Cuma günü motorine 1 lira 16 kuruşluk zam yapılacağı açıklanmıştı. Bu gelişmenin ardından şimdi de indirim haberi verildi. İşte detaylar…

Zammın ardından indirim duyuruldu



Brent petrol önceki hafta, Çin’deki kovid-19 vakalarının artmasıyla başlayan protestolar ve Rus petrolü için tavan fiyat teklifi sonrasında 11 ayın en düşük seviyesine gerilemişti. Bu gerileme akaryakıt fiyatlarına benzin ve motorin indirimi olarak yansıdı.

Kasım ayında 26,36 lira olan motorin grubu 30 Kasım gününe gelindiğinde yapılan indirimlerle 22,43TL’ye düştü. Ay boyunca motorine yapılan indirimler toplam 4 lirayı buldu. Ancak aralık ayının ilk gününde motorine zam açıklaması geldi.

Benzin fiyatları ise kasım ayına 21,38 TL ile başlamıştı. 22,69 TL’ye kadar yükseldikten sonra kasım ayının son gününde 20,15 TL’ye kadar geriledi.

69 kuruş indirim yapılacak

Brent petroldeki düşüş trendi devam ederken motorin (mazot) fiyatları için yeni bir indirim haberi duyuruldu. Günler önce mazota 1,16 TL zam uygulanmıştı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, motorin fiyatlarına 6 Aralık Salı gününden itibaren 69 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Buna göre motorin fiyatları 23 lira 59 kuruştan 22 lira 90 kuruşa gerileyecek.

EDİTÖR
Sinem Saymaz
Sinem Saymaz
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