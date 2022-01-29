EKONOMİ
29 Ocak 2022 - 16:14
Güncelleme: 29 Ocak 2022 - 16:14

Benzin ve motorine zam geliyor! Temsilciler 2 Şubat'ı gösterdi..

Akaryakıt sektöründe arka arkaya gelen zamlar sonrası 2 Şubat tarihinde yeninde benzin ve motorine zam yapılacağı konuşuluyor.

EKONOMİ
29 Ocak 2022 - 16:14
Güncelleme: 29 Ocak 2022 - 16:14
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Benzin ve motorine zam geliyor! Temsilciler 2 Şubat'ı gösterdi..
Hem brent petrolde hem de uluslararası piyasalarda ürünlerin fiyatlarında yaşanılan yukarı yönlü hareketlenmeler benzin ve motorinin litre fiyatlarında artış yaşanmasına neden oluyor. Sektör uzmanları, bu hareketliliğin bir kaç gün içinde tekrar yaşanacağını belirtirken akaryakıta 2 Şubat tarihinde 70-80 kuruş oranında bir zam gelebileceğini söylüyorlar.








Brent petrolün varil fiyatı şu an için 90 doları geçmiş ve dövizde yaşanan aşağı yönlü hareketlilik fiyatları bir miktar gevşetmişti. Son günlerde 88-89 dolardan işlem gören brent petrolde oluşan durgunlukla birlikte küresel piyasalarda benzinin tonu 813 dolara motorinin tonu da 750 dolara satılmaya başlandı. 



Ürün fiyatlarının artmasıyla birlikte 4 gün içinde benzinin tonu 854 doları bulurken motorinin tonu da 787 doları geçti. Yaşanan  bu yukarı yönlü değişiklik hakkında görüş belirten sektör uzmanları, bu veriler kapsamında önümüzdeki haftanın ortasında benzin ve motorine 75-80 kuruş aralığında bir zam beklediklerini dile getirdiler. 

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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