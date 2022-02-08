EKONOMİ
08 Şubat 2022 - 12:20

Benzin yine zamlanıyor! Bu gece 71 kuruş artacak..

Dün gece yarısı motorinin litre fiyatına yapılan 80 kuruş zam sonrası benzinin litre fiyatına da bu gece yarısı 71 kuruş zam yapılması bekleniyor.

EKONOMİ
08 Şubat 2022 - 12:20
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Benzin yine zamlanıyor! Bu gece 71 kuruş artacak..
Akaryakıt ürünlerinde yaşanan fiyat artışları nedeniyle benzin ve motorin fiyatları da aynı oranda artıyor. Brent petrolün varil fiyatına gelen yükselme sonrasında işlenmiş ürünlerdeki fiyatların ortalaması da dolar kurunda meydana gelen değişiklikler baz alınarak rafineriler tarafından yeniden hesaplanıyor.








Dün gece yarısı motorinin litre fiyatına getirilen 80 kuruş zammın ardından bu gece yarısı benzinin litre fiyatına da 71 kuruş yapılacağı bekleniyor. 

Diğer taraftan söz konusu zamma ilişkin EPGİS'den resmi açıklama yapılacağı da söyleniyor.

 
EDİTOR
Elvan
Elvan
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