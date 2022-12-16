GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 15:20

Benzine 1 lira 7 kuruş zam pompaya yansıdı! Motorine 2 liraya yakın zam ise yolda..

Petrol fiyatının 83 dolar olması pompaya da yansımaya devam ediyor. Benzine gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 7 kuruş zam geldi. Hemen ardından bugün motorine de zam yapılacağı haberi paylaşıldı. 17 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatlarına 2 lira zam gelmesi bekleniyor. Diğer taraftan ham petrol fiyatları litre başına artan dizel fiyatlarının yansıması olarak bugün 81 dolara kadar düştü.

GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 15:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Benzine 1 lira 7 kuruş zam pompaya yansıdı! Motorine 2 liraya yakın zam ise yolda..


Hafta başında 80 doların altına düşen petrol fiyatı, sonraki hafta 83 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün varili dün 83,18 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki artış, zam olarak hemen pompaya yansıdı. Dün gece benzinin litre fiyatı 1 lira 7 kuruş arttı. Petrol fiyatları bugün 81 dolara geriledi, ancak bu kez 83 doların etkisinin motorini vuracağı söylendi.

Yapılan zamdan sonra benzin litre fiyatları İstanbul'da ortalama 18,51 TL, Ankara'da 18,72 TL ve İzmir'de 18,71 TL'ye yükseldi.



Benzine 1 lira 7 kuruş zam

MOTORİNE 1 LİRA 70 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Benzin zammının ardından motorinin litre fiyatının da artması bekleniyor. 1,7 TL olarak tahmin edilen bu artışın 17 Aralık 2022 (gece yarısı) tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği düşünülüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 21,05 TL, Ankara’da 21,22 TL, İzmir’de 21,30 TL seviyesinde bulunuyor. 

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
Son Haberler
Galatasaray'da yaş operasyonu başladı!
Galatasaray'da yaş operasyonu başladı!
Güney Kore’den Fener’e iyi haber! Golcü oyuncu transfere yakın
Güney Kore’den Fener’e iyi haber! Golcü oyuncu transfere yakın
Kuzey Kutbu’nda tehlikeli alarm! Yağış miktarı büyük artış gösterecek
Kuzey Kutbu’nda tehlikeli alarm! Yağış miktarı büyük artış gösterecek
Bilek güreşinde 10'uncu kez dünya şampiyonu olmayı başardı
Bilek güreşinde 10'uncu kez dünya şampiyonu olmayı başardı
Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Yeni isimler ile temasa geçildi
Fenerbahçe'de gündem forvet transferi! Yeni isimler ile temasa geçildi
Aslan'a Patrick van Aanholt sürprizi! Olympiakos teklif yapacak
Aslan'a Patrick van Aanholt sürprizi! Olympiakos teklif yapacak
Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ısrarı devam ediyor! Okay için yeni teklif yapacaklar
Galatasaray'ın Okay Yokuşlu ısrarı devam ediyor! Okay için yeni teklif...
Fenerbahçe’den sürpriz sol bek hamlesi! Nikolas Dyhr için harekete geçtiler
Fenerbahçe’den sürpriz sol bek hamlesi! Nikolas Dyhr için harekete...
AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması: Nisandan sonra..
AK Partili Özlem Zengin'den dikkat çeken bir seçim tarihi açıklaması:...
Şarkıcı Fatih Erkoç’tan sevenlerini üzen haber
Şarkıcı Fatih Erkoç’tan sevenlerini üzen haber
İstanbul Levent'te korkutan yangın.. Büyükdere Caddesi üzerindeki Metro City AVM'den dumanlar yükseldi, ekipler alarma geçti!
İstanbul Levent'te korkutan yangın.. Büyükdere Caddesi üzerindeki...
Diyarbakır’da çevik kuvvet polisine saldırı! PKK'nın bombalı saldırısında 8 polis ve 1 sivil yaralandı
Diyarbakır’da çevik kuvvet polisine saldırı! PKK'nın bombalı saldırısında...
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz'ın son durumu belli oldu
Galatasaray'ın transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz'ın son durumu...
Hadise’nin kazancı ve harcamaları dudak uçuklatmaya devam ediyor
Hadise’nin kazancı ve harcamaları dudak uçuklatmaya devam ediyor
Berrak Tüzünataç’ın cesur pozu bakanı bir daha baktırdı
Berrak Tüzünataç’ın cesur pozu bakanı bir daha baktırdı