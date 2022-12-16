Hafta başında 80 doların altına düşen petrol fiyatı, sonraki hafta 83 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün varili dün 83,18 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki artış, zam olarak hemen pompaya yansıdı. Dün gece benzinin litre fiyatı 1 lira 7 kuruş arttı. Petrol fiyatları bugün 81 dolara geriledi, ancak bu kez 83 doların etkisinin motorini vuracağı söylendi. Yapılan zamdan sonra benzin litre fiyatları İstanbul'da ortalama 18,51 TL, Ankara'da 18,72 TL ve İzmir'de 18,71 TL'ye yükseldi.
GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 15:20
Benzine 1 lira 7 kuruş zam pompaya yansıdı! Motorine 2 liraya yakın zam ise yolda..
Petrol fiyatının 83 dolar olması pompaya da yansımaya devam ediyor. Benzine gece yarısından itibaren geçerli olacak şekilde 1 lira 7 kuruş zam geldi. Hemen ardından bugün motorine de zam yapılacağı haberi paylaşıldı. 17 Aralık 2022 Cumartesi gününden itibaren motorin fiyatlarına 2 lira zam gelmesi bekleniyor. Diğer taraftan ham petrol fiyatları litre başına artan dizel fiyatlarının yansıması olarak bugün 81 dolara kadar düştü.
GÜNDEM
16 Aralık 2022 - 15:20
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