Benzine 1 lira 7 kuruş zam pompaya yansıdı! Motorine 2 liraya yakın zam ise yolda..













MOTORİNE 1 LİRA 70 KURUŞ ZAM BEKLENİYOR

Hafta başında 80 doların altına düşen petrol fiyatı, sonraki hafta 83 dolara kadar yükseldi. Brent petrolün varili dün 83,18 dolardan işlem gördü. Petrol fiyatlarındaki artış, zam olarak hemen pompaya yansıdı. Dün gece benzinin litre fiyatı 1 lira 7 kuruş arttı. Petrol fiyatları bugün 81 dolara geriledi, ancak bu kez 83 doların etkisinin motorini vuracağı söylendi. Yapılan zamdan sonra benzin litre fiyatları İstanbul'da ortalama 18,51 TL, Ankara'da 18,72 TL ve İzmir'de 18,71 TL'ye yükseldi.Benzin zammının ardından motorinin litre fiyatının da artması bekleniyor. 1,7 TL olarak tahmin edilen bu artışın 17 Aralık 2022 (gece yarısı) tarihinden itibaren yürürlüğe gireceği düşünülüyor. Henüz resmi bir açıklama yapılmadı. Motorinin litre fiyatı ortalama olarak İstanbul’da 21,05 TL, Ankara’da 21,22 TL, İzmir’de 21,30 TL seviyesinde bulunuyor.