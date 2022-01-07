EKONOMİ
07 Ocak 2022 - 22:28

Benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş! Zamlar gece yarısı pompaya yansıyacak..

Akaryakıt ürünlerinden benzin ve motorinin pompa fiyatlarıne yenide zam geldi. Gece yarısında itibaren geçerli olacak olan zamlarda benzin için 63 kuruş, motorin için de 94 kuruş yansıtılacak.

EKONOMİ
07 Ocak 2022 - 22:28
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Benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş! Zamlar gece yarısı pompaya yansıyacak..
Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yayınlanan son akaryakıt fiyat tarifelerine göre Ankara'da ortalama 13,01 TL'den satışa sunulan benzinin litre fiyatı 13,64 TL'ye yükseltilecek. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 12,94 TL'den 13,57 TL'ye, İzmir'de ise 13,02 TL'den 13,65 TL'ye çıkarılacak.







MOTORİNE 94 KURUŞ ZAM 

Son gelen zamla birlikte Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 12,84 TL'den satılan motorinin litre fiyatı yarından itibaren 13,78 TL'den satılacak. İstanbul'da ise motorinin litresi 12,77 TL'den 13,71 TL'ye çıkacak.
 
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