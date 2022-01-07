Benzine 63 kuruş, motorine 94 kuruş! Zamlar gece yarısı pompaya yansıyacak..













Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) tarafından yayınlanan son akaryakıt fiyat tarifelerine göre Ankara'da ortalama 13,01 TL'den satışa sunulan benzinin litre fiyatı 13,64 TL'ye yükseltilecek. Benzinin litre fiyatı İstanbul'da 12,94 TL'den 13,57 TL'ye, İzmir'de ise 13,02 TL'den 13,65 TL'ye çıkarılacak.Son gelen zamla birlikte Ankara ve İzmir'de ortalama olarak 12,84 TL'den satılan motorinin litre fiyatı yarından itibaren 13,78 TL'den satılacak. İstanbul'da ise motorinin litresi 12,77 TL'den 13,71 TL'ye çıkacak.