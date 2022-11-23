Benzine gece yarısı indirimi geldi! Duyan soluğu akaryakıt istasyonunda aldı: Depoları fulleyin!







Benzine 1 lira 16 kuruş indirim geldi







Ankara, İstanbul, İzmir benzinin litresi ne kadar?

Önce Brent petrolde ardından da döviz kurunda yaşanan düşüş nedeniyle son günlerde akaryakıt fiyatları sıkça değişiyor. Önceki haftalarda peş peşe zam yapılan benzin ve motorine bu kez de peş peşe indirim açıklaması geldi. Geride bıraktığımız hafta benzin fiyatlarına önce 78 kuruş ardından da 75 kuruş indirim yapılmıştı. Önceki gün ise motorine 88 kuruşluk indirim yapılacağı açıklanmıştı. Önceki indirimlerin etkisi henüz geçmeden benzine bir kez daha zam yapıldığı açıklandı. Gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 1 lira 16 kuruş indirim yapıldı. İndirim haberinin ardından benzin fiyatı 20 lira seviyelerine geldi.Petrol fiyatlarındaki ani düşüş beraberinde akaryakıt fiyatlarında indirimi getirdi. Önceki hafta benzine toplam 1 lira 53 kuruş indirim yapılmıştı. Bu hafta da petroldeki düşüş pompa fiyatlarına yansıtılarak benzine 1 lira 16 kuruş daha indirim yapıldığı açıklandı. Benzinin litre fiyatı 1 lira 16 kuruş daha geriledi. Bu gelişmenin ardından önceki aylarda 30 liralara dayanan benzinin litre fiyatı 20 lira seviyelerine gelmiş oldu.İndirimin pompa fiyatlarına yansıtılması ardından İstanbul’da benzinin litresi 20 lira 3 kuruş, Ankara’da 20 lira 20 kuruş, İzmir’de ise 20 lira 21 kuruşa geriledi. Brent petrolün daha da düşmesiyle benzine ve motorine yeni zamlar gelmesi bekleniyor. Öte yandan 24 Kasımdan itibaren de motorine indirim geliyor. İndirim haberini duyan kişiler depolarını doldurmak için akaryakıt istasyonlarına gidiyor.