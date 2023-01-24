Benzine kallavi zam geliyor! Bu gece litre fiyatı 1 lira 25 kuruş artacak..













BENZİNE 1 LİRA 25 KURUŞ ZAM GELİYOR

Brent tipi ham petrol fiyatları dalgalanmaya devam ederken, benzin ve motorinin satış fiyatları da sürekli değişiyor. Benzin fiyatlarının bu gece yarısı itibariyle yeniden artması bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatları, Brent tipi ham petrol fiyatları ve döviz dalgalanmaları nedeniyle sık sık dalgalanıyor. Bu gece yarısı itibariyle benzin grubunda bir artış daha bekleniyor.Benzin fiyatları bu gece yarısından itibaren 1 lira 25 kuruş daha artacak. Fiyat değişiklikleri pompa fiyatına anında yansıtılacaktır. Motorin grubunda herhangi bir fiyat değişiklikleri planlanmamıştır. Güncel pompa fiyatlarına göre İstanbul'da mazotun litre fiyatı 23,15 lira olarak satılırken bir litre benzinin ise ortalama 20,41 liradan satıldığı belirtiliyor.