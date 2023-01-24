Brent tipi ham petrol fiyatları dalgalanmaya devam ederken, benzin ve motorinin satış fiyatları da sürekli değişiyor. Benzin fiyatlarının bu gece yarısı itibariyle yeniden artması bekleniyor. Benzin ve motorin fiyatları, Brent tipi ham petrol fiyatları ve döviz dalgalanmaları nedeniyle sık sık dalgalanıyor. Bu gece yarısı itibariyle benzin grubunda bir artış daha bekleniyor.
EKONOMİ
24 Ocak 2023 - 14:28
Benzine kallavi zam geliyor! Bu gece litre fiyatı 1 lira 25 kuruş artacak..
Brent petrol fiyatları Rusya-Ukrayna savaşıyla dalgalı seyrini sürdürürken, benzin ve motorinin satış fiyatları da bu düşüş ve artış haberiyle yeniden dalgalandı. Bu çerçevede bu gece yarısı itibariyle benzinin litre fiyatını 1 lira 25 kuruş daha artacağı söylendi.
EKONOMİ
24 Ocak 2023 - 14:28