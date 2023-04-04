GÜNDEM
04 Nisan 2023 - 13:10

Benzinin litre fiyatı yeniden yükseliyor: 1 lira 12 kuruşluk zam beklentisi!

Brent tipi ham petrolün dalgalanmasına bağlı olarak Çarşamba gününden itibaren benzinin litre fiyatının 1 lira 12 kuruş artması bekleniyor.

GÜNDEM
04 Nisan 2023 - 13:10
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Benzinin litre fiyatı yeniden yükseliyor: 1 lira 12 kuruşluk zam beklentisi!


Türkiye'de akaryakıt fiyatları Brent petrol ve dolar bazında değişiyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları da direkt olarak etkilenmeyi sürdürüyor.

Brent tipi petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarında sürekli bir değişim meydana geliyor. Döviz kuru yükseldikçe fiyat artış ve indirim haberleri de gelmeye devam ediyor. Otomobil sahiplerinin ilgiyle takip ettiği motorin ve LPG fiyat artış veya düşüş fiyatları da sürekli sorgulanıyor.



Benzine 1 lira 12 kuruşluk zam

BENZİNE ZAM GELİYOR

Dün LPG'li otomobillerde 2 TL 12 kuruş indirimi benzin pompalarına yansıdı ama bu sabah haber benzin zammı haberi yayınladı. Sektör kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bu gece yarısından itibaren geçerli olacak 1 TL 12 kuruşluk benzin zammı açıklandı.

Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişikliğin beklenmediği bildirildi.

4 NİSAN GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul'da motorinin litre fiyatı 20.48 liradan satılırken benzinin litresi de yaklaık olarak 21,36 liradan satılıyor.

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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