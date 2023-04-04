Türkiye'de akaryakıt fiyatları Brent petrol ve dolar bazında değişiyor. Bu kapsamda akaryakıt fiyatları da direkt olarak etkilenmeyi sürdürüyor. Brent tipi petrol fiyatlarındaki dalgalanmanın ardından akaryakıt fiyatlarında sürekli bir değişim meydana geliyor. Döviz kuru yükseldikçe fiyat artış ve indirim haberleri de gelmeye devam ediyor. Otomobil sahiplerinin ilgiyle takip ettiği motorin ve LPG fiyat artış veya düşüş fiyatları da sürekli sorgulanıyor.
GÜNDEM
04 Nisan 2023 - 13:10
Benzinin litre fiyatı yeniden yükseliyor: 1 lira 12 kuruşluk zam beklentisi!
Brent tipi ham petrolün dalgalanmasına bağlı olarak Çarşamba gününden itibaren benzinin litre fiyatının 1 lira 12 kuruş artması bekleniyor.
GÜNDEM
04 Nisan 2023 - 13:10