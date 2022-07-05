GÜNDEM
05 Temmuz 2022 - 11:33

Benzinin litresi bu gece yarısı 96 kuruş artması bekleniyor! 6 Temmuz akaryakıt yeni fiyatları

Akaryakıt fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar devam ederken, bu gece yarısında itibaren benzinin litre fiyatının 96 kuruş artması bekleniyor. Yeni zam ile birlikte benzinin pompa fiyatları 6 Temmuz itibariyle yenide değişecek.

GÜNDEM
05 Temmuz 2022 - 11:33
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Benzinin litresi bu gece yarısı 96 kuruş artması bekleniyor! 6 Temmuz akaryakıt yeni fiyatları


Brent petrolün varil fiyatından yaşanan değişimler ve aynı zamanda dövizdeki dalgalanmalar akaryakıt ürünlerinin anlık fiyat değişimlerine neden oluyor. Geçtiğimiz günlerde indirim uygulanan benzinin litre fiyatına 96 kuruş zam geleceği bilgisi paylaşılırken, yeni fiyatların bu gece yarısından itibaren geçerli olacağı söylendi.

24 Şubat tarihinde Rusya'nın Ukrayna'ya karşı açtığı savaş sonrasında brent petrol fiyatlarında yaşanan sert yükselişler araç sahiplerini zorlamaya başladı. Akaryakıt fiyatları için yapılan indirim ve sonrasında yaşanan zamlar, son dönemlerin en farklı dalgalanması olarak değerlendiriliyor. Hal böyle olunca, vatandaşlar, akaryakıt ürün fiyatlarını çok yakından takip ediyor.



Benzinin litresine 96 kuruş zam

Benzinin litre fiyatı 26 lirayı geçti!

6 Temmuz itibariyle benzinin pompa fiyatları 96 kuruş artırılarak yeniden düzenlenecek. Gelen yeni zam ile birlikte ise İstanbul'da benzinin litre fiyatının 6 Temmuz tarihinden itibaren 26,16 TL'den satılacağı öngörülüyor.

Benzine gelen yeni zam sonrası motorin fiyatların da araştırılmaya başlanırken, bu gece yarısı motorinin litre fiyatında bir değişimi olmayacağı söylendi. Motorinin litresi İstanbul'da yaklaşık olarak 26,71 TL'den satılırken Ankara'da 26,81 TL olan motorin İzmir'de 26,83 TL'den satışa sunuluyor.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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