Benzinin litresine 80 kuruş zam geldi: Tabelalar gece yarısı değişti!













Brent petrol fiyatları ve aynı zamanda döviz kurlarında meydana gelen son değişimlerden dolayı özellikle araç sahiplerinin bütün dikkatleri benzin ve motorinin satış fiyatlarına çevrilmesine neden oldu. Benzinin litre fiyatının dün gece yarısı itibariyle 80 kuruş arttığı bildirildi. Uluslararası yüksek akaryakıt fiyatları da pompaya yansıtıldı.Rusya-Ukrayna arasında sürdürülen savaş, Brent petrol fiyatlarında oynaklığı ve dalgalanmayı devam ettirirken, indirim ve zam haberleri benzin ile motorin fiyatlarını hareketlendirdi. Uluslararası akaryakıt fiyat artışlarının ivme kazanmasıyla birlikte bugün benzinin litresine 80 kuruşluk zam hayata geçirildi. Fiyat artışı ile beraber benzinin litre satış fiyatı İstanbul genelinde 21 lira 36 kuruşa çıkarken, Ankara ile İzmir'de benzinin satış fiyatı 21 lira 73 kuruşa yükseldi.