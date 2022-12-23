MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 19:07

Berdan Mardini sosyal medyada alay konusu oldu

Berdan Mardini’nin ünlü oyuncuyu taklit etmesi sosyal medyada gündem oldu…

MAGAZİN
23 Aralık 2022 - 19:07
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Berdan Mardini sosyal medyada alay konusu oldu


Şarkıcı Berkan Mardini yakın zamanda Survivor yarışmasına gidecek olmasıyla bir süredir gündemdeydi. Geçtiğimiz günlerde yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ’un oğlu ile pozları paylaşmıştı. O pozlarda ki kombini çok beğenmiş olacak ki şarkıcı Berdan Mardini kombinin birebir aynısını giyerek kameralara poz verdi. Benzerlikleri şaşırttı. Kıvanç Tatlıtuğ

Sosyal medyada olay oldu 

Şarkıcı Berdan Mardini’nin sosyal medya paylaşımı gündem oldu. Başarılı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ‘un tarzı sosyal medyada çok beğenilmişti. Şarkıcı Berdan Mardini’nin de aynı tarz ile poz verip sosyal medyada paylaşması gündem oldu. Şarkıcının oyuncu Tatlıtuğ’a benzerliği sosyal medyada alay konusuna sebep oldu. Berdan Mardini



İşte Berdan Mardini’ye gelen bazı yorumlar. Berdan Mardini

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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