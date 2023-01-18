TV Programları
18 Ocak 2023 - 09:00

Berdan Mardini Survivor 2023 yarışmacılarına aldığı ücret ile fark attı! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor! İşte Survivor 2023 yarışmacılara ödenen paralar!

Survivor 2023 yarışmacılarının maaşları ortalığı karıştırıyor! Berdan Mardini diğerlerinden sıyrılıyor. Survivor 2023 sezonu ekranlara bomba gibi düşerken, yarışmaya katılan ünlü isimlerin maaşları da belli oldu. İşte Survivor 2023 yarışmacılarının maaşları...

TV Programları
18 Ocak 2023 - 09:00
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Berdan Mardini Survivor 2023 yarışmacılarına aldığı ücret ile fark attı! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor! İşte Survivor 2023 yarışmacılara ödenen paralar!


Survivor 2023 yarışmacılarının maaşları ortalığı karıştırıyor! Berdan Mardini diğerlerinden sıyrılıyor. Survivor 2023 sezonu ekranlara bomba gibi düşerken, yarışmaya katılan ünlü isimlerin maaşları da belli oldu. İşte Survivor 2023 yarışmacılarının maaşları...

SURVIVOR 2023 YARIŞMACILARININ ALACAKLARI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI! BERDAN MARDINI HERKESE FARK ATTI!

TV8 'de Survivor macerası başladı. Akıl oyunları konseptinde olan Survivor birbirinden iddialı isimlerle karşımıza çıkıyor. Her sezon olduğu gibi yine bu sezon da yarışmacıların en çok merak ettiği konu alacakları maaş. Peki Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar maaş alacak? İşte cevaplar burada...



konut

Murat Eken - 50 Bin TL

Ümit Erdim - 60 Bin TL

Yusuf Güney - 95 Bin 600 TL

Berdan Mardini - 180 Bin TL

Seçkin Piriler - 30 Bin TL

Zeynep Alkan - 30 Bin TL

Barış Telli - 30 Bin TL

Alper Rende - 45 Bin TL

Halil İbrahim Göker - 45 Bin TL

Elanur - 45 Bin TL

Chaby Han - 45 Bin TL

Kürşat Juan - 45 Bin TL

EDİTÖR
ilkay türe
ilkay türe
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ