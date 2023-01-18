Berdan Mardini Survivor 2023 yarışmacılarına aldığı ücret ile fark attı! Rakamı duyanın ağzı açık kalıyor! İşte Survivor 2023 yarışmacılara ödenen paralar!







SURVIVOR 2023 YARIŞMACILARININ ALACAKLARI ÜCRET DUDAK UÇUKLATTI! BERDAN MARDINI HERKESE FARK ATTI!







Survivor 2023 yarışmacılarının maaşları ortalığı karıştırıyor! Berdan Mardini diğerlerinden sıyrılıyor. Survivor 2023 sezonu ekranlara bomba gibi düşerken, yarışmaya katılan ünlü isimlerin maaşları da belli oldu. İşte Survivor 2023 yarışmacılarının maaşları...TV8 'de Survivor macerası başladı. Akıl oyunları konseptinde olan Survivor birbirinden iddialı isimlerle karşımıza çıkıyor. Her sezon olduğu gibi yine bu sezon da yarışmacıların en çok merak ettiği konu alacakları maaş. Peki Survivor 2023 yarışmacıları ne kadar maaş alacak? İşte cevaplar burada...Murat Eken - 50 Bin TL Ümit Erdim - 60 Bin TL Yusuf Güney - 95 Bin 600 TL Berdan Mardini - 180 Bin TL Seçkin Piriler - 30 Bin TL Zeynep Alkan - 30 Bin TL Barış Telli - 30 Bin TL Alper Rende - 45 Bin TL Halil İbrahim Göker - 45 Bin TL Elanur - 45 Bin TL Chaby Han - 45 Bin TL Kürşat Juan - 45 Bin TL