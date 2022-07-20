MAGAZİN
20 Temmuz 2022 - 12:55

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, 12 yıllık ara sonunda aynı projenin setinde buluştu

Uzun zamandır birlikte aynı projede yer almaları için çok fazla rağbet gören Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, sonunda aynı projeye imza attı. Netflix platformunda yayınlanacak olan projenin setinde buluşan Tatlıtuğ ve Saat, projenin Şile çekimlerine başladı.

MAGAZİN
20 Temmuz 2022 - 12:55
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Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, 12 yıllık ara sonunda aynı projenin setinde buluştu


Türk televizyonlarında izlenme rekorları kıran ve tekrar bölümleri bile aynı heyecanla takip edilen Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, 12 yıl aranın sonunda yeniden bir araya geldiler. Hayranlarının aynı dizide veya filmde görmek için yaptıkları ısrarlara karşı hazırlanan projeye imza atan ikili, okuma provalarını yaptıktan sonra çekimler için sete indi.

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ

Set çalışmaları Şile'de başladı!



Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile güzeller güzeli Beren Saat, Dijital yayın platformu Netflix için hazırlanan projede bir araya geldi. Okuma provalarına başlayan ikili projenin set çekimleri için Şile'ye gitti.

Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ

Yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık’ın oturacağı ve senaryosu da Nuran Evren Şit'in kaleminden çıkacak olan projenin İstanbul sahnelerinin çekilmesinden sonra New York sahneleri çekimleri için ABD'ye gidileceği gelen bilgiler arasında yer aldı.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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