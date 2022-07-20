Beren Saat ile Kıvanç Tatlıtuğ, 12 yıllık ara sonunda aynı projenin setinde buluştu

Türk televizyonlarında izlenme rekorları kıran ve tekrar bölümleri bile aynı heyecanla takip edilen Aşk-ı Memnu dizisinin başrol oyuncuları Kıvanç Tatlıtuğ ve Beren Saat, 12 yıl aranın sonunda yeniden bir araya geldiler. Hayranlarının aynı dizide veya filmde görmek için yaptıkları ısrarlara karşı hazırlanan projeye imza atan ikili, okuma provalarını yaptıktan sonra çekimler için sete indi.
Set çalışmaları Şile'de başladı!
Yakışıklı oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ile güzeller güzeli Beren Saat, Dijital yayın platformu Netflix için hazırlanan projede bir araya geldi. Okuma provalarına başlayan ikili projenin set çekimleri için Şile'ye gitti.
Yönetmen koltuğunda Gönenç Uyanık’ın oturacağı ve senaryosu da Nuran Evren Şit'in kaleminden çıkacak olan projenin İstanbul sahnelerinin çekilmesinden sonra New York sahneleri çekimleri için ABD'ye gidileceği gelen bilgiler arasında yer aldı.