Film
24 Temmuz 2022 - 00:50

Beren Saat-Kıvanç Tatlıtuğ'un filminin adı nedir? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filminin konusu

12 yıl sonra yeniden bir araya gelen Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte başrol paylaştıkları film, çiftin hayranları ve sinema severler tarafından merakla bekleniyor. Netflix platformu için hazırlanan filmin konusu ve yayın tarihi de merak edilen bir diğer konu oldu. Peki, Beren Saat-Kıvanç Tatlıtuğ'un filminin adı nedir? İşte Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filmi hakkında detaylar..

Film
24 Temmuz 2022 - 00:50
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Beren Saat-Kıvanç Tatlıtuğ'un filminin adı nedir? Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filminin konusu
TV ekranlarında izlenme rekorları kıran ve tekrar bölümleriyle aynı heyecanı yeniden yaşatan Aşk-ı Memnu dizinin iki güçlü karakteri Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ, 12 yıl aranın ardından tekrar bir araya geldiler.

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Dijital yayın platformu Netflix için bir araya gelen ikili herkesin şimdide merakla beklediği filmin çekimlerine başladılar. Setten gelen görüntüler hem çiftin hayranlarını hemde sinema severleri heyecanlandırırken filmin konusu ve ne zaman yayınlanacağı sorguları da bir hayli artmış oldu.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filmi

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filminin konusu

Beren Saat-Kıvanç Tatlıtuğ ikilisi geçtiğimiz günlerde filmin Türkiye'de gerçekleştirilecek olan set çekimleri için Şile'ye gittiler. Burada setteyken görüntülenen Saat ve Tatlıtuğ, daha sonra yeni bir sahnelerinde tekrar görüntü verdiler. Kıvanç Tatlıtuğ'un üzerinde siyah pantolon ve beyaz gömlek bulurken Beren Saat'in üzerinde ise beyaz dekolteli bir elbisenin olduğu görüldü.

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ filmi

Beren Saat ve Kıvanç Tatlıtuğ'un birlikte başrol paylaştıkları filmin adının henüz belli olmadığı öğrenilirken, yönetmenliğini Gönenç Uyanık'ın yaptığı senaryosunu da Nuran Evren Şit'in yazdığı filmin hangi tarihte yayına gireceği ise netleşmedi.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
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