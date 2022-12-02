MAGAZİN
02 Aralık 2022 - 22:45

Beren Saat konuştu Kenan Doğulu ağladı

Beren Saat duygusal konuşmasıyla eşi Kenan Doğulu’yu ağlattı…

MAGAZİN
02 Aralık 2022 - 22:45
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Beren Saat konuştu Kenan Doğulu ağladı


Dün akşam gerçekleşen GQ Türkiye Men of the Year Ödüllerinde duygusal anlar yaşandı. Ünlüler geçidinin yaşandığı gecede renkli sahnelerin yanı sıra duygusalar anlara da sahne oldu. Yılın ikonu ödülünü alan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’ya ödülünü 7 yıldır hayat arkadaşlığı yaptığı Beren Saat’in ellerinden aldı. Müzik hayatının 30.cu yılını kutlayan çift sahnede duygusal anlar yaşadı. Beren ve Kenan

Söylediği sözler herkesi duygulandırdı

Yılın ikonu ödülünü alan başarılı şarkıcı kariyerinde ki 30.cu yılını ödülüyle taçlandırdı. Güzel oyuncu Beren Saat’in ödülü verirken ki sözleri Kenan Doğulu da dahil bütün salona duygusal anlar yaşattı. Beren ve Kenan

Bugünün manifestosu…



Beren Saat, "Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri, tarzı her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum" dedi. Beren ve Kenan

Kenan Doğulu gözyaşlarına hakim olamadı

Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu eşi Beren Saat’in duygusal konuşması karşısında gözyaşlarına hakim olamadı, ‘Seni çok seviyorum’ diyerek cevap veren Doğulu, ‘Duygulanmayı planlamamıştım ama sistemim ona aykırı, duygulanmak üzerine kurguluyum’ diyerek cevap verdi.Kenan Doğulu

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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