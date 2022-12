Beren Saat konuştu Kenan Doğulu ağladı

Söylediği sözler herkesi duygulandırdı

Dün akşam gerçekleşen GQ Türkiye Men of the Year Ödüllerinde duygusal anlar yaşandı. Ünlüler geçidinin yaşandığı gecede renkli sahnelerin yanı sıra duygusalar anlara da sahne oldu. Yılın ikonu ödülünü alan ünlü şarkıcı Kenan Doğulu’ya ödülünü 7 yıldır hayat arkadaşlığı yaptığı Beren Saat’in ellerinden aldı. Müzik hayatının 30.cu yılını kutlayan çift sahnede duygusal anlar yaşadı.Yılın ikonu ödülünü alan başarılı şarkıcı kariyerinde ki 30.cu yılını ödülüyle taçlandırdı. Güzel oyuncu Beren Saat’in ödülü verirken ki sözleri Kenan Doğulu da dahil bütün salona duygusal anlar yaşattı.Beren Saat, "Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri, tarzı her şeyi biliyorsunuz zaten ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım. Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum" dedi.Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu eşi Beren Saat’in duygusal konuşması karşısında gözyaşlarına hakim olamadı, ‘Seni çok seviyorum’ diyerek cevap veren Doğulu, ‘Duygulanmayı planlamamıştım ama sistemim ona aykırı, duygulanmak üzerine kurguluyum’ diyerek cevap verdi.