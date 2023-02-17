MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 22:59

Berfu Yenenler artık isyan etti! 1 odalı eve istenen kira çileden çıkardı

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan depremin ardından yüz binlerce bina yerle bir olmuştu. Bazı fırsatçılar da bu depremden yararlanarak konut fiyatlarında artış yaşandı. Berfu Yenenler, bu haberi duyduktan sonra tepki gösterdi. Habere isyanını dile getiren Berfu Yenenler, öfkesini sosyal medya hesabında paylaştı. İşte detaylar...

MAGAZİN
17 Şubat 2023 - 22:59
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Berfu Yenenler artık isyan etti! 1 odalı eve istenen kira çileden çıkardı
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Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan depremin ardından yüz binlerce bina yerle bir olmuştu. Bazı fırsatçılar da bu depremden yararlanarak konut fiyatlarında artış yaşandı. Berfu Yenenler, bu haberi duyduktan sonra tepki gösterdi. Habere isyanını dile getiren Berfu Yenenler, öfkesini sosyal medya hesabında paylaştı. İşte detaylar...

AFET BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARA YARDIM TOPLUYORLARDI

berfu yenenler



Afet bölgesinde bulunan çocuklar için yardım toplayan Berfu ve Eser Yenenler çifti, depremin ardından kendi evlerini deprem testi yaptırmaya karar verdi. 

BU haber ONU ÇİLEDEN ÇIKARDI

berfu yenenler

Berfu Yenenler, Türkiye'de konut fiyatlarının Aralık ayında yüzde 167.8 arttığının haberine isyan etti. Sosyal medya hesabından haberi paylaşarak isyanını dile getirdi. İşte o açıklama:

EDİTÖR
Tunacan Atalay
Tunacan Atalay
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