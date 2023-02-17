Berfu Yenenler artık isyan etti! 1 odalı eve istenen kira çileden çıkardı







AFET BÖLGESİNDEKİ ÇOCUKLARA YARDIM TOPLUYORLARDI







BU haber ONU ÇİLEDEN ÇIKARDI

Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve on binlerce vatandaşımızın ölümüne neden olan depremin ardından yüz binlerce bina yerle bir olmuştu. Bazı fırsatçılar da bu depremden yararlanarak konut fiyatlarında artış yaşandı. Berfu Yenenler, bu haberi duyduktan sonra tepki gösterdi. Habere isyanını dile getiren Berfu Yenenler, öfkesini sosyal medya hesabında paylaştı. İşte detaylar...Afet bölgesinde bulunan çocuklar için yardım toplayan Berfu ve Eser Yenenler çifti, depremin ardından kendi evlerini deprem testi yaptırmaya karar verdi.Berfu Yenenler, Türkiye'de konut fiyatlarının Aralık ayında yüzde 167.8 arttığının haberine isyan etti. Sosyal medya hesabından haberi paylaşarak isyanını dile getirdi. İşte o açıklama: