Binbir Gece dizisi ile başlayan aşklarını 3 bebek ile taçlandıran Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti 2009 yılında evlilik kararı aldı. İki erkek çocuktan sonra bir de kız çocuk sahibi olan çift 2021 yılında kızları Leyla'yı kucağına aldı.2010 yılında Ali'yi, 2020 yılında ise Han’ı kucağına alan çift şimdilerde Londra'da yaşıyor. Geçtiğimiz yıl kızı Leyla'yı dünyaya getiren Bergüzar Korel'den 1. yaş kutlaması geldi. Kızının doğum gününü anlamlı ifadeler ile kutlayan Bergüzar Korel, doğum yaptığı anları takipçileri ile paylaştı. İşte Bergüzar Korel’in anlamlı paylaşımı…
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 08:56
Bergüzar Korel'den anlamlı paylaşım! Kızının ilk doğum günü heyecanına takipçilerini de ortak etti
Bergüzar Korel ve Halit Ergenç çifti yıllar sonra kız bebek sahibi oldu. Bergüzar Korel geçtiğimiz yıl kucağına aldığı kızı Leyla’nın ilk doğum günü kutladı. Sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile kızı Leyla'yı kucağına aldığı ilk anları paylaştı. İşte Bergüzar Korel’in anlamlı paylaşımı…
MAGAZİN
04 Kasım 2022 - 08:56
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