Bergüzar Korel’den anlamlı paylaşım! Kızının ilk doğum günü heyecanına takipçilerini de ortak etti

BERGÜZAR KOREL'DEN ANLAMLI PAYLAŞIM







KIZIYLA İLK ANLARINI PAYLAŞTI

Binbir Gece dizisi ile başlayan aşklarını 3 bebek ile taçlandıran Halit Ergenç ve Bergüzar Korel çifti 2009 yılında evlilik kararı aldı. İki erkek çocuktan sonra bir de kız çocuk sahibi olan çift 2021 yılında kızları Leyla'yı kucağına aldı.2010 yılında Ali'yi, 2020 yılında ise Han’ı kucağına alan çift şimdilerde Londra'da yaşıyor. Geçtiğimiz yıl kızı Leyla'yı dünyaya getiren Bergüzar Korel'den 1. yaş kutlaması geldi. Kızının doğum gününü anlamlı ifadeler ile kutlayan Bergüzar Korel, doğum yaptığı anları takipçileri ile paylaştı. İşte Bergüzar Korel’in anlamlı paylaşımı…Sosyal medya hesabı Instagram üzerinde 2.2 milyon takipçisi bulunan Bergüzar Korel, kendi hesabından doğum yaptığı videoyu yayınladı. Kızının ilk yaş gününü bu video ile kutlayan Bergüzar Korel, her evladının doğum gününde içinde şükürle karışık bir hüzün olduğunu belirtti. Fotoğraflarına baktığını aktaran Korel, ilk doğdukları andaki tenlerinin ipeksi yumuşaklık hatırlamaya çalıştığını ifade etti. Yaptığı paylaşımın altına oldukça anlamlı bir not düşen Korel, şu ifadeleri dile getirdi: “Gözlerimi kapıyorum. Sonra aklımda. Yeterince öptüm mü? Yeterince sevdim mi? Sımsıkı sarıldım mı? Kokularını iyice içime çektim mi? Koynumda iyice uyuttum mu? Yani acaba kaçırdığım bir anları var mı? Yanaklarının yumuşaklığı sıcaklığı..."Üç çocuğunu da kucağına aldığı ana kadar hiçbir zaman bir daha olamayacağı kadar büyük bir inatla, inançla, güçle, acıyla onları dünyaya getirmeye çalıştığını aktaran Korel, bebeğini ilk gördüğü anlardaki mutluluğunu da takipçileri ile paylaştı. Her anlarının çok kıymetli olduğunun altını çizen Korel,”Canım kızım çok sev kendini. Abilerinle elleriniz hiç ayrılmasın. Neşe dolu ol sağlıklı ol. Dünyaya gelirken ki inadın ve kudretini hep koru. Hayatta herkesi olduğu gibi kabul et. Sev... Ben, önünde arkanda yanında nerede istersen oradayım. İyi ki doğmuşsun Leyla'm..."ifadelerini kullanarak en mutlu anlarını sevenleri ile paylaştı. Bergüzar Korel kızı Leyla’nın ilk yaş günü heyecanına takipçilerini de ortak etti.