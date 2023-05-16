MAGAZİN
16 Mayıs 2023 - 13:16

Bergüzar Korel'den deprem bölgesi oylarına karşı çıkan yorumlara tepkili çıkış!

Bergüzar Korel, 14 Mayıs seçimlerinin ardından sosyal medya hesabını kullanarak seçim sonrası deprem bölgesinde halkın oy tercihine yönelik yorumları suçladı. Korel, "Deprem bölgelerinin sonuçları hakkında yazılan yorumlar tam da eleştirilen zihniyettir." şeklinde yorumda bulundu.

MAGAZİN
16 Mayıs 2023 - 13:16
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Bergüzar Korel'den deprem bölgesi oylarına karşı çıkan yorumlara tepkili çıkış!


4 Mayıs'ta yapılan 28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından deprem bölgesindeki vatandaşların oy tercihleri ​​sosyal ağlarda bazı kullanıcılar tarafından eleştirildiği görüldü.

“ELEŞTİRİLEN ZİHNİYETİN TA KENDİSİ”

Bergüzar Korel'den deprem bölgesi oylarına karşı çıkan yorumlara tepkili çıkış

Bergüzar Korel de yorumlara tepki göstermek zorunda kaldı ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:



“Deprem bölgelerinin sonuçları hakkında yazılan yorumlar r tam da eleştirilen zihniyettir. Her şeyini kaybedenler bu mesajları okur. İnsanlar hayatını kaybetti. Hayatta kalmaya çalışan birçok insan tüm bunları okuduğunda ne hissediyor? Yardımlaşmanın, dayanışmanın, böbürlenmenin sorumlusu biz değiliz. Bizler, sevgiyle, umutla, bir olma hayaliyle, hep birlikte iyilik için yanınızda olan insanlarız. Lütfen…"

Bergüzar Korel'den deprem bölgesi oylarına karşı çıkan yorumlara tepkili çıkış

EDİTÖR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ