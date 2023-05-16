Bergüzar Korel'den deprem bölgesi oylarına karşı çıkan yorumlara tepkili çıkış!







“ELEŞTİRİLEN ZİHNİYETİN TA KENDİSİ”











4 Mayıs'ta yapılan 28. dönem milletvekilliği ve cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından deprem bölgesindeki vatandaşların oy tercihleri ​​sosyal ağlarda bazı kullanıcılar tarafından eleştirildiği görüldü.Bergüzar Korel de yorumlara tepki göstermek zorunda kaldı ve Instagram hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:“Deprem bölgelerinin sonuçları hakkında yazılan yorumlar r tam da eleştirilen zihniyettir. Her şeyini kaybedenler bu mesajları okur. İnsanlar hayatını kaybetti. Hayatta kalmaya çalışan birçok insan tüm bunları okuduğunda ne hissediyor? Yardımlaşmanın, dayanışmanın, böbürlenmenin sorumlusu biz değiliz. Bizler, sevgiyle, umutla, bir olma hayaliyle, hep birlikte iyilik için yanınızda olan insanlarız. Lütfen…"