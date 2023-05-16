Beril Pozam yazı çabuk getirdi! Yalı Çapkını'nı Suna'sı neşeli halleriyle yüzleri gülümsetti













2019 senesinde Afilli Aşk dizisiyle şöhreti yakalayan Beril Pozam, devamında Ada Masalı ve Baba dizisiyle ekranlarda oldu. Günümüzde ise Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat verirken başarılı performansıyla beğenileri topladı. Duru güzelliğiyle iltifat alan Pozam, yaz havasıyla beraber neşeli hallerini sosyal medya üzerinden paylaştı.28 yaşındaki Beril Pozam, sosyal medyayı bu paylaşımlarıyla salladı. Sere serpe uzandığı yeşillikler arasında yüzünden gülümseme eksik olmayan güzel isim takipçilerinden rekor beğeni aldı. Duru güzelliğiyle beğenilen başarılı oyunun o halleri haberimizde.