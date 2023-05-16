MAGAZİN
16 Mayıs 2023 - 20:12

Beril Pozam yazı çabuk getirdi! Yalı Çapkını'nı Suna'sı neşeli halleriyle yüzleri gülümsetti

Star TV ekranlarının en çok izlenen dizisi Yalı Çapkını'nın Suna'sı yazı getiren pozlarını sosyal medya üzerinden paylaştı. Başarılı oyuncu Beril Pozam'ın o halleri birçok yorum ve beğeni aldı.

MAGAZİN
16 Mayıs 2023 - 20:12
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Beril Pozam yazı çabuk getirdi! Yalı Çapkını'nı Suna'sı neşeli halleriyle yüzleri gülümsetti


2019 senesinde Afilli Aşk dizisiyle şöhreti yakalayan Beril Pozam, devamında Ada Masalı ve Baba dizisiyle ekranlarda oldu. Günümüzde ise Yalı Çapkını dizisinde Suna karakterine hayat verirken başarılı performansıyla beğenileri topladı. Duru güzelliğiyle iltifat alan Pozam, yaz havasıyla beraber neşeli hallerini sosyal medya üzerinden paylaştı.

beril pozam yaz



28 yaşındaki Beril Pozam, sosyal medyayı bu paylaşımlarıyla salladı. Sere serpe uzandığı yeşillikler arasında yüzünden gülümseme eksik olmayan güzel isim takipçilerinden rekor beğeni aldı. Duru güzelliğiyle beğenilen başarılı oyunun o halleri haberimizde.

yalı çapkını suna

EDİTÖR
Şahsenem AKTAŞ
Şahsenem AKTAŞ
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