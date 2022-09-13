MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 23:09

Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapcıoğlu'ndan inanılmaz iddialar! Berk Oktay iddialara göre ünlü bir isimle, eski eşi Şarapcıoğlu'nu aldatmış

Berk Oktay'ın uygunsuz fotoğraflarını sızdırmaktan dolayı suçlanan Merve Şarapcıoğlu açıklamaları ile gündeme geldi. Eski eşinin evlenmesi sonrasında üst üste açıklamalarda bulunan Merve Şarapcıoğlu Berk Oktay'ın kendisini Yıldız Çağrı Atiksoy’la aldattığı iddiasına yer verdi.

MAGAZİN
13 Eylül 2022 - 23:09
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Berk Oktay'ın eski eşi Merve Şarapcıoğlu'ndan inanılmaz iddialar! Berk Oktay iddialara göre ünlü bir isimle, eski eşi Şarapcıoğlu'nu aldatmış


Merve Şarapçıoğlu, 'Söylemezsem Olmaz' programında konuk olarak yer aldı. Berk Oktay'ın evlendiği gün de açıklamalarda bulunan eski eş bomba iddiaları öne attı.

Berk Oktay’la 2 senelik olaylı boşanma davası Şubat 2020 yılında son bulan Merve Şarapçıoğlu, sosyal medyadan oyuncuya ait olan uygunsuz görüntülerini sunduğu iddiasıyla yargılanmış, 'Özel hayata ilişkin görüntü ve sesleri ifşa etmek' suçunu işlediğinden dolayı 2 yıl 1 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.



Bu suçlamaları üstüne almayan ünlü isim konuşmasının devamında beraat ettiğinin altını çizdi.

Şarapçıoğlu son açıklamasındaysa şu şekilde konuştu:

"Ben çok şık bir şekilde boşanmak istedim ama olmadı. Çünkü şiddet gördüm, aldatıldım. Berk'le evliyken aldatılma olayını fark edince boşanmak istedim. Berk Bey’in ve Yıldız Hanım'ın evliliğine gölge düşürmek istemiyorum kesinlikle, ama bir şeyler oldu. Berk, 'Savaşçı' dizisini çekiyordu ve rol arkadaşı Yıldız Hanım'dı. Biz evliyken Yıldız Çağrı Atiksoy ile ilişkisi vardı. Bana tesadüfen 8 Eylül gibi gün verildi, 10 Eylül'de düğünleri vardı. Eğer mahkeme yakın bir tarihe koymasaydı ağzımı açmazdım."

EDİTOR
Doğukan SEVİGEN
Doğukan SEVİGEN
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