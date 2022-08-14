MAGAZİN
14 Ağustos 2022 - 00:20

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, düğün tarihlerini duyurdu!

Bir süredir birlikte olan Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, evlilik kararı aldıktan sonra kızı düğün hazırlıklarına başladılar. Bu yıl nikah masasına oturmaya karar veren ünlü çift, düğün tarihi ile ilgili kararını verdiler ve hangi tarihte nerede evleneceklerini açıkladılar.

MAGAZİN
14 Ağustos 2022 - 00:20
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, düğün tarihlerini duyurdu!


TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman'da 'Malhun Hatun' karakterine hayat veren ve gösterdiği performans ile büyük ilgi gören ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, bir süredir meslektaşı Berk Oktay ile bir birliktelik yaşıyor. 

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy



Aralarındaki arkadaşlık aşka dönüştükten bir süre sonra evlenmeye karar veren çift, ailelerin katıldığı sade bir merasim töreniyle nişanlanmışlar ve düğün hazırlıklarına başlamışlardı.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy

Mutlu ilişkileri ile hayranlarının ilgisini gören Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde kararını verdikleri evlilik tarihleri için gün saymaya başladılar. düğün alışverişi için son turlarını yapan çift güzel bir yola çıktıklarını ve düğünlerinin de istediği gibi geçmesini temenni ettiklerini söylediler.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy

Düğün 10 Eylül'de

Sosyal medya hesaplarından peş peşei fotoğraflar paylaşan, her fırsatta ne kadar mutlulu olduklarını dile getiren çift, geçtiğimiz aylarda ailelerin katıldığı sade bir nişan töreni ile birlikteliklerini resmiyete dökme kararı almışlardı. Hızlıca düğün için hazırlıklara başlayan çift, alışveriş turlarını yaparken gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtladılar ve düğün tarihi hakkında duyuru da yaptılar.

Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy

10 Eylül tarihinde nikah masasına oturacak olan ünlü çiftin düğünlerinin Polonezköy'de olacağı öğrenilirken Polonezköy'de bulunan orman içerisindeki rustik atmosferinde bohem bir düğün tasarladıklarını söylediler.

EDİTOR
Elvan ÇILDIR
Elvan ÇILDIR
İlginizi Çekebilir
Ekranların Kara Melek'i Sanem Çelik'in saçlarına aklar düştü!
Ekranların Kara Melek'i Sanem Çelik'in saçlarına aklar düştü!
Aslı Enver ve sevgilisi Berkin Gökbudak hakkında bomba iddia!
Aslı Enver ve sevgilisi Berkin Gökbudak hakkında bomba iddia!
Son Haberler
Ekranların Kara Melek'i Sanem Çelik'in saçlarına aklar düştü!
Ekranların Kara Melek'i Sanem Çelik'in saçlarına aklar düştü!
TOGG, seri üretimde geri sayıma başladı! Kritik tarih 29 Ekim..
TOGG, seri üretimde geri sayıma başladı! Kritik tarih 29 Ekim..
MSB, teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmadı: 4 PKK/YPG’li etkisiz!
MSB, teröristlerin taciz atışlarını cezasız bırakmadı: 4 PKK/YPG’li...
Hatay'da köpeğe çarpmamak için yapılan manevra ölüm getirdi!
Hatay'da köpeğe çarpmamak için yapılan manevra ölüm getirdi!
Cerablus'ta Türk bayrağına el uzatan hainler yaka paça gözaltına alındı
Cerablus'ta Türk bayrağına el uzatan hainler yaka paça gözaltına...
PAEM sınavının kopya iddialarına EGM'den yazılı yanıt!
PAEM sınavının kopya iddialarına EGM'den yazılı yanıt!
Mısır’da bir kilisede çıkan yangın 41 can aldı!
Mısır’da bir kilisede çıkan yangın 41 can aldı!
Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışlara bırakıyor: Listede İstanbul'da var!
Bunaltıcı sıcaklar yerini sağanak yağışlara bırakıyor: Listede...
Alman devi Mercedes, yangın riski var diyerek 3 modelini geri çağırdı!
Alman devi Mercedes, yangın riski var diyerek 3 modelini geri çağırdı!
Emekli promosyonlarında görülmemiş kampanya: Bankalar ödemeleri 7,750 TL'ye yükseltti!
Emekli promosyonlarında görülmemiş kampanya: Bankalar ödemeleri 7,750...
Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan düşerek öldü!
Ünlü oyuncu Süreyya Gürsel Evren, misafirliğe gittiği evin balkonundan...
Aslı Enver ve sevgilisi Berkin Gökbudak hakkında bomba iddia!
Aslı Enver ve sevgilisi Berkin Gökbudak hakkında bomba iddia!
YouTube'dan izlediği videodan etkilenen çocuk kendisini yaktı!
YouTube'dan izlediği videodan etkilenen çocuk kendisini yaktı!
Bakan Koca duyurdu: Polikliniklerin yükü sekreterlerle hafifleyecek!
Bakan Koca duyurdu: Polikliniklerin yükü sekreterlerle hafifleyecek!
Deniz kenarında güneşlenen kadının göğsüne plaj şemsiyesi saplandı!
Deniz kenarında güneşlenen kadının göğsüne plaj şemsiyesi saplandı!