Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, düğün tarihlerini duyurdu!

TRT1 ekranlarının sevilen dizilerinden 'Kuruluş Osman'da 'Malhun Hatun' karakterine hayat veren ve gösterdiği performans ile büyük ilgi gören ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, bir süredir meslektaşı Berk Oktay ile bir birliktelik yaşıyor.
Aralarındaki arkadaşlık aşka dönüştükten bir süre sonra evlenmeye karar veren çift, ailelerin katıldığı sade bir merasim töreniyle nişanlanmışlar ve düğün hazırlıklarına başlamışlardı.
Mutlu ilişkileri ile hayranlarının ilgisini gören Berk Oktay ve Yıldız Çağrı Atiksoy, şimdilerde kararını verdikleri evlilik tarihleri için gün saymaya başladılar. düğün alışverişi için son turlarını yapan çift güzel bir yola çıktıklarını ve düğünlerinin de istediği gibi geçmesini temenni ettiklerini söylediler.
Düğün 10 Eylül'deSosyal medya hesaplarından peş peşei fotoğraflar paylaşan, her fırsatta ne kadar mutlulu olduklarını dile getiren çift, geçtiğimiz aylarda ailelerin katıldığı sade bir nişan töreni ile birlikteliklerini resmiyete dökme kararı almışlardı. Hızlıca düğün için hazırlıklara başlayan çift, alışveriş turlarını yaparken gazetecilerin sorularını ayaküstü yanıtladılar ve düğün tarihi hakkında duyuru da yaptılar.
10 Eylül tarihinde nikah masasına oturacak olan ünlü çiftin düğünlerinin Polonezköy'de olacağı öğrenilirken Polonezköy'de bulunan orman içerisindeki rustik atmosferinde bohem bir düğün tasarladıklarını söylediler.