Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çifti dolandırıldı













2022 yılında nikah masasına oturan çift, sosyal medya üzerinden buldukları bir firma ile anlaştı... Bungalov ücretinin yarısını ödeyerek yer ayıran ikili, Sapanca'ya gittiklerinde hayal kırıklığına uğradı. Anlaşma yaptıkları hesabın sahte olduğunu fark eden ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy sayfayı, sosyal medya üzerinden ifşaladı.Atiksoy, yer ayırdıkları sitenin dolandırıcı çete olduğunu, bayram tatili için gittiklerinde böyle bir yerin olmadığını anladıklarını söyledi. Atiksoy, dolandırıcıların bedelini ödeyeceklerini ifade etti. Dolandırıcıların kendisini ve eşi Berk Oktay'ı instagram üzerinden engellediklerini söyleyen Atiksoy, "bu işini peşini asla bırakmayacağız." dedi.Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile 2 yıl süren birlikteliklerinin ardından 2022'nin şubat ayında nişan yapmış, 30 Ağustos'ta da dünya evine girmişti.