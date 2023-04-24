MAGAZİN
24 Nisan 2023 - 00:38

Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çifti dolandırıldı

Ramazan Bayramı tatilini Sapanca'da kiraladıkları bungalovda geçirmek istediler ancak dolandırıldılar.

MAGAZİN
24 Nisan 2023 - 00:38
1 dk okunma süresi
TAKİP ETTAKİP ET
A
Büyüt
 A
Küçült
Yorumlar
Berk Oktay-Yıldız Çağrı Atiksoy çifti dolandırıldı


2022 yılında nikah masasına oturan çift, sosyal medya üzerinden buldukları bir firma ile anlaştı... Bungalov ücretinin yarısını ödeyerek yer ayıran ikili, Sapanca'ya gittiklerinde hayal kırıklığına uğradı. Anlaşma yaptıkları hesabın sahte olduğunu fark eden ünlü oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy sayfayı, sosyal medya üzerinden ifşaladı.

Berk



 Atiksoy, yer ayırdıkları sitenin dolandırıcı çete olduğunu, bayram tatili için gittiklerinde böyle bir yerin olmadığını anladıklarını söyledi. Atiksoy, dolandırıcıların bedelini ödeyeceklerini ifade etti. Dolandırıcıların kendisini ve eşi Berk Oktay'ı instagram üzerinden engellediklerini söyleyen Atiksoy, "bu işini peşini asla bırakmayacağız." dedi.

Berk

Oyuncu Yıldız Çağrı Atiksoy, meslektaşı Berk Oktay ile 2 yıl süren birlikteliklerinin ardından 2022'nin şubat ayında nişan yapmış, 30 Ağustos'ta da dünya evine girmişti.

EDİTÖR
İpek BAL
İpek BAL
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ