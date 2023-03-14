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14 Mart 2023 - 22:53

Berkay Özcan: Ülke puanı için çok önemli bir maça çıkacağız

Medipol Başakşehir’in yıldız isimlerinden Berkay Özcan, UEFA Konferans Ligi’nde oynayacakları Gent karşılaşması öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Berkay, maçın önemine dikkat çekti.

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14 Mart 2023 - 22:53
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Berkay Özcan: Ülke puanı için çok önemli bir maça çıkacağız


UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 tur karşılaşmasında oynanan ilk müsabakada Belçika’da Gent karşısında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan temsilcimiz Medipol Başakşehir, kendi sahasında oynayacağı rövanş karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.

berkay özcan avrupa vurgusu

Ülke puanı vurgusu



Gent karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile birlikte düzenlenen basın toplantısına katılan Berkay Özcan yaptığı açıklamalarda ;

‘ Belçika’da ilk karşılaşmada oldukça zorlu bir zeminde oynadık. Öne geçtiğimiz karşılaşmada skoru tutamadık ve sahadan beraberlikle ayrıldık. Tur için umutlarımız çok yüksek. Burada taraftarlarımızın, ülkemizin de desteğiyle Gent’i mağlup ederek turu geçeceğimize inanıyorum. Ülke puanımız adına oldukça önemli bir karşılaşmaya çıkacağız, tüm Türk halkının desteklerini bekliyoruz. Ayrıca ülkemizin takımlarının hedefinin de Şampiyonlar Ligi olması gerektiğini düşünüyorum. ‘ ifadelerini kullandı.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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