Berkay Özcan: Ülke puanı için çok önemli bir maça çıkacağız







Ülke puanı vurgusu







UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde son 16 tur karşılaşmasında oynanan ilk müsabakada Belçika’da Gent karşısında sahadan 1-1’lik beraberlikle ayrılan temsilcimiz Medipol Başakşehir, kendi sahasında oynayacağı rövanş karşılaşmasında sahadan galibiyetle ayrılmayı hedefliyor.Gent karşılaşması öncesinde Teknik Direktör Emre Belözoğlu ile birlikte düzenlenen basın toplantısına katılan Berkay Özcan yaptığı açıklamalarda ; ‘ Belçika’da ilk karşılaşmada oldukça zorlu bir zeminde oynadık. Öne geçtiğimiz karşılaşmada skoru tutamadık ve sahadan beraberlikle ayrıldık. Tur için umutlarımız çok yüksek. Burada taraftarlarımızın, ülkemizin de desteğiyle Gent’i mağlup ederek turu geçeceğimize inanıyorum. Ülke puanımız adına oldukça önemli bir karşılaşmaya çıkacağız, tüm Türk halkının desteklerini bekliyoruz. Ayrıca ülkemizin takımlarının hedefinin de Şampiyonlar Ligi olması gerektiğini düşünüyorum. ‘ ifadelerini kullandı.