Berke Özer'in yeni adresi belli oldu! Genç kaleci Eyüpspor ile imzaladı













İsmi Galatasaray ile anıldı!

Berke'den sürpriz imza!

Geçtiğimiz günlerde transferde ismi Galatasaray ile anılan Berke Özer ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.Altınordu'dan Fenerbahçe'ye geldi!2018-2019 sezonunda Altınordu'dan, Fenerbahçe'ye 2.5 Milyon Euro karşılığında transfer olan Berke Özer, toplam 3 yıl kiralık olarak Westerlo forması giydi. Bu sezon başında Sarı-Lacivertliler'e geri dönen genç file bekçisi, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek sözleşmesini uzatmadı. Fenerbahçe'den sonra Portekiz Ligi ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer çıktığı iki maçta kalesinde dört gol gördü.Teknik Direktör Okan Buruk, yedek kaleci durumundaki Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz'dan memnun olmadığını yönetime iletmiş ve kaleci transferi istemişti. Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılı Yönetim, ezeli rakibinin eski kalecisini listesine almıştı.Bugün atılan iddialara göre, şu anda Türkiye'de bulunan Berke Özer'in Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaştı. Eyüpspor'un, Berke Özer ile 2.5 yıl + 2 yıl opsiyonlu şekilde anlaşmaya vardığı öğrenildi.