SPOR
19 Aralık 2022 - 16:40

Berke Özer'in yeni adresi belli oldu! Genç kaleci Eyüpspor ile imzaladı

Ocak ayındaki ara transfer döneminde Galatasaray'a imza atması beklenen eski Fenerbahçeli file bekçisi Berke Özer'den sürpriz hareket. Genç yıldız Eyüpspor ile anlaşma sağladı.

SPOR
19 Aralık 2022 - 16:40
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Berke Özer'in yeni adresi belli oldu! Genç kaleci Eyüpspor ile imzaladı


Geçtiğimiz günlerde transferde ismi Galatasaray ile anılan Berke Özer ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.

Altınordu'dan Fenerbahçe'ye geldi!



2018-2019 sezonunda Altınordu'dan, Fenerbahçe'ye 2.5 Milyon Euro karşılığında transfer olan Berke Özer, toplam 3 yıl kiralık olarak Westerlo forması giydi.

Bu sezon başında Sarı-Lacivertliler'e geri dönen genç file bekçisi, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek sözleşmesini uzatmadı.

Fenerbahçe'den sonra Portekiz Ligi ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer çıktığı iki maçta kalesinde dört gol gördü.

berke özer eyüpspor

İsmi Galatasaray ile anıldı!

Teknik Direktör Okan Buruk, yedek kaleci durumundaki Okan Kocuk ve Jankat Yılmaz'dan memnun olmadığını yönetime iletmiş ve kaleci transferi istemişti.

Bu doğrultuda Sarı-Kırmızılı Yönetim, ezeli rakibinin eski kalecisini listesine almıştı.

Berke'den sürpriz imza!

Bugün atılan iddialara göre, şu anda Türkiye'de bulunan Berke Özer'in Spor Toto 1. Lig ekibi Eyüpspor ile anlaştı. Eyüpspor'un, Berke Özer ile 2.5 yıl + 2 yıl opsiyonlu şekilde anlaşmaya vardığı öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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