Berke Özer'in yeni adresi belli oldu! Genç kaleci Eyüpspor ile imzaladı

Geçtiğimiz günlerde transferde ismi Galatasaray ile anılan Berke Özer ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor.
Altınordu'dan Fenerbahçe'ye geldi!
2018-2019 sezonunda Altınordu'dan, Fenerbahçe'ye 2.5 Milyon Euro karşılığında transfer olan Berke Özer, toplam 3 yıl kiralık olarak Westerlo forması giydi. Bu sezon başında Sarı-Lacivertliler'e geri dönen genç file bekçisi, kariyerine Avrupa'da devam etmek istediğini belirterek sözleşmesini uzatmadı. Fenerbahçe'den sonra Portekiz Ligi ekibi Portimonense'ye transfer olan Berke Özer çıktığı iki maçta kalesinde dört gol gördü.