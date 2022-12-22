Berke Yıldırım devlerin radarına girdi! Genç yıldız ayrılacak













Ankaragücü U-14 Takımı'nda forma giyen Berk Yıldırım devlerin radarına girdi. Ankaragücü U-14 Takımı'nın kaptanlığını da yapan sol stoper ileriki dönemlerde hem Türkiye'de hem de Avrupa'da adından söz ettirecek gibi gözüküyor. Birçok Süper Lig ekibinin daha şimdiden genç oyuncu için gözlemci gönderdiği öğrenildi.Genç oyuncu bu sezon Ankaragücü U-14 Takımı'nda 7 maçta kendisine yer bulurken bu maçların tamamında 90 dakika süre aldı. Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe'nin gemç oyuncunun maçlarını izlediği ve oyuncu için rapor tutmaya başladı. 2018 yılında Ankaragücü altyapısında futbola başlayan Berke Yıldırım, Ankaragücü'nün U-15 ve U-16 maçlarında da görev aldı.