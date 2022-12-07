MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 18:11

Berna Laçin'den Mazhar Alanson'a büyük tepki

Oyuncu Berna Laçin şarkıcı Mahzar Alanson’a ateş püskürdü…

MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 18:11
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Berna Laçin’den Mazhar Alanson’a büyük tepki


Oyuncu Berna Laçin müzik grubu MFÖ’nün solisti Mahzar Alanson’un yıllar önce Yandım Yandım şarkısını nasıl yaptığı ile alakalı açıklamasına karşı Twitter üzerinden tepki gösterdi. Şarkıcı Mahzar Alanson şarkılarını Kabe’yi düşünerek yazdığını açıkladı. ‘Aşk şarkısı olduğunu sananlar oluyor aslında değil’ diyerek yıllar önce yaptığı açıklama uzun zaman sonra oyuncu Berna Laçin’in tepkisiyle yeniden gündeme geldi. Berna Laçin ve Mazhar Alanson

O kim

Berna Laçin Twitter hesabından yıllar önce yapılan konuşmanın video kaydını alıntılayarak tweet attı.Berna Laçin ve Mazhar Alanson



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