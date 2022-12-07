Oyuncu Berna Laçin müzik grubu MFÖ’nün solisti Mahzar Alanson’un yıllar önce Yandım Yandım şarkısını nasıl yaptığı ile alakalı açıklamasına karşı Twitter üzerinden tepki gösterdi. Şarkıcı Mahzar Alanson şarkılarını Kabe’yi düşünerek yazdığını açıkladı. ‘Aşk şarkısı olduğunu sananlar oluyor aslında değil’ diyerek yıllar önce yaptığı açıklama uzun zaman sonra oyuncu Berna Laçin’in tepkisiyle yeniden gündeme geldi.
MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 18:11
Berna Laçin'den Mazhar Alanson'a büyük tepki
Oyuncu Berna Laçin şarkıcı Mahzar Alanson’a ateş püskürdü…
MAGAZİN
07 Aralık 2022 - 18:11