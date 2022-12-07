Berna Laçin’den Mazhar Alanson’a büyük tepki







O kim







Oyuncu Berna Laçin müzik grubu MFÖ’nün solisti Mahzar Alanson’un yıllar önce Yandım Yandım şarkısını nasıl yaptığı ile alakalı açıklamasına karşı Twitter üzerinden tepki gösterdi. Şarkıcı Mahzar Alanson şarkılarını Kabe’yi düşünerek yazdığını açıkladı. ‘Aşk şarkısı olduğunu sananlar oluyor aslında değil’ diyerek yıllar önce yaptığı açıklama uzun zaman sonra oyuncu Berna Laçin’in tepkisiyle yeniden gündeme geldi.Berna Laçin Twitter hesabından yıllar önce yapılan konuşmanın video kaydını alıntılayarak tweet attı.