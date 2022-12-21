MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 15:02

Berna Laçin'in isyanına takipçisinden şaşırtan yanıt

Oyuncu Berna Laçin sosyal medya hesabından isyan etti takipçisi tepki gösterdi…

MAGAZİN
21 Aralık 2022 - 15:02
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Berna Laçin’in isyanına takipçisinden şaşırtan yanıt


Oyuncu Berna Laçin sabah saatlerinde havaalanından paylaşım yaptı. Havaalanında ödediği kahvenin fiyatına isyan eden ünlü oyuncuya bir takipçisinden şaşırtan bir tepki geldi ünlü oyuncu takipçisinin tepkisine sinirlendi. Berna Laçin

Günaydın size 



Ünlü oyuncu Berna Laçin sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündem oluyordu. Bu sabah saatlerinde havaalanında bir kahve için ödediği ücrete sinirlenen Berna Laçin tepkisini sosyal medya hesabında gösterdi. bu kahve 80 Tl olmuş günaydın size diyerek Twitter hesabında paylaşım yaptı. Bir takipçisinin ‘gaza getiriyorsun’ yorumuna sinirlenen ünlü oyuncu sinirlendi. Takipçisinin yorumunu paylaşarak ‘gaza gelseniz keşke!’ Diyerek tepki gösteren Berna Laçin sosyal medyada gündem oldu. İşte Berna Laçin’in tartışma yaratan paylaşımı. Berna Laçin

Berna Laçin

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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