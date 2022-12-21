Berna Laçin’in isyanına takipçisinden şaşırtan yanıt













Oyuncu Berna Laçin sabah saatlerinde havaalanından paylaşım yaptı. Havaalanında ödediği kahvenin fiyatına isyan eden ünlü oyuncuya bir takipçisinden şaşırtan bir tepki geldi ünlü oyuncu takipçisinin tepkisine sinirlendi.Ünlü oyuncu Berna Laçin sık sık sosyal medya paylaşımları ile gündem oluyordu. Bu sabah saatlerinde havaalanında bir kahve için ödediği ücrete sinirlenen Berna Laçin tepkisini sosyal medya hesabında gösterdi. bu kahve 80 Tl olmuş günaydın size diyerek Twitter hesabında paylaşım yaptı. Bir takipçisinin ‘gaza getiriyorsun’ yorumuna sinirlenen ünlü oyuncu sinirlendi. Takipçisinin yorumunu paylaşarak ‘gaza gelseniz keşke!’ Diyerek tepki gösteren Berna Laçin sosyal medyada gündem oldu. İşte Berna Laçin’in tartışma yaratan paylaşımı.