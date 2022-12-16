MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 13:38

Berrak Tüzünataç'ın cesur pozu bakanı bir daha baktırdı

Berrak Tüzünataç öyle bir paylaşım yaptı ki herkes onu konuşuyor....

MAGAZİN
16 Aralık 2022 - 13:38
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Berrak Tüzünataç’ın cesur pozu bakanı bir daha baktırdı


Elveda Rumeli ile tanınan başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç özel hayatı ve başarılı projeleri ile sık sık adından söz ettiren bir isim. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan başarılı oyuncunun paylaşımı yok artık dedirtti. Siyah yırtmaçlı elbisesiyle poz veren başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç cesur pozlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu. Berrak Tüzünataç

Başarılı oyuncudan cesur pozlar 

Berrak Tüzünataç’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Derin bacak yırtmacı ile adeta şov yaptı. Güzel fiziği ile kamera karşısına geçen Berrak Tüzünataç’ın pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tüzünataç’ın yakın dostu ve meslektaşı Özge Özpirinççi’nin Tüzünataç’ın paylaşımına yaptığı yoruma binlerce beğeni geldi. Berrak Tüzünataç



Özge Özpirinççi’nin Berrak Tüzünataç’a yaptığı o yorum. Özge Özpirinççi

EDİTÖR
İrem Naz ER
İrem Naz ER
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