Berrak Tüzünataç’ın cesur pozu bakanı bir daha baktırdı







Başarılı oyuncudan cesur pozlar







Elveda Rumeli ile tanınan başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç özel hayatı ve başarılı projeleri ile sık sık adından söz ettiren bir isim. Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan başarılı oyuncunun paylaşımı yok artık dedirtti. Siyah yırtmaçlı elbisesiyle poz veren başarılı oyuncu Berrak Tüzünataç cesur pozlarıyla sosyal medyanın ilgi odağı oldu.Berrak Tüzünataç’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşım beğeni yağmuruna tutuldu. Derin bacak yırtmacı ile adeta şov yaptı. Güzel fiziği ile kamera karşısına geçen Berrak Tüzünataç’ın pozları kısa sürede sosyal medyada gündem oldu. Tüzünataç’ın yakın dostu ve meslektaşı Özge Özpirinççi’nin Tüzünataç’ın paylaşımına yaptığı yoruma binlerce beğeni geldi.Özge Özpirinççi’nin Berrak Tüzünataç’a yaptığı o yorum.