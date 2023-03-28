Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürüRlüğe girdi. Bu kapsamda BES yatırımcılarının fon ihtiyacı nedeniyle sözleşmelerini feshetmelerine gerek kalmadan, BES birikimleri sayesinde uygun koşullarda kredi çekebilmeleri amacıyla alacak devri gerçekleştirildi. BES katılımcılarının finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşme feshi yerine alacak temliki uygulamasına geçilerek BES'ten elde edilen birikimlerin sistemden çıkmadan uygun koşullarda borçlanmada kullanılması sağlanmıştır.
Kredi
28 Mart 2023 - 12:55
BES birikimlerinde alacağın devri ile avantajlı kredi imkanı!
BES'te katılımcı olan yatırımcılarının sözleşme fesih yerine avantajlı ve ucuz kredi çekme uygulaması Resmi Gazete'de yayımlandı.
Kredi
28 Mart 2023 - 12:55