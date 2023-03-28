Kredi
28 Mart 2023 - 12:55

BES birikimlerinde alacağın devri ile avantajlı kredi imkanı!

BES'te katılımcı olan yatırımcılarının sözleşme fesih yerine avantajlı ve ucuz kredi çekme uygulaması Resmi Gazete'de yayımlandı.

Kredi
28 Mart 2023 - 12:55
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BES birikimlerinde alacağın devri ile avantajlı kredi imkanı!
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Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) ile ilgili yapılan yönetmelik değişikliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürüRlüğe girdi. Bu kapsamda BES yatırımcılarının fon ihtiyacı nedeniyle sözleşmelerini feshetmelerine gerek kalmadan, BES birikimleri sayesinde uygun koşullarda kredi çekebilmeleri amacıyla alacak devri gerçekleştirildi.

BES katılımcılarının finansman ihtiyaçları nedeniyle sözleşme feshi yerine alacak temliki uygulamasına geçilerek BES'ten elde edilen birikimlerin sistemden çıkmadan uygun koşullarda borçlanmada kullanılması sağlanmıştır.



BES birikimlerinde alacağın devri ile avantajlı kredi imkanı!

SÖZLEŞMEYİ FESHETMEK YERİNE FİNANSMANA RAHAT ERİŞİM

Resmi Gazete'de yayımlanan karar çerçevesinde BES katılımcıları, bireysel emeklilik sözleşmelerinden doğan devlet katkı payları hariç olmak üzere, her türlü fona ilişkin iddia, hak, talepi pay, haciz, iflas, rehin ve sair davalardan muaftır. . Sözleşmenin idari ve mahkeme gerekliliklerine tabi olan kısımları, sözleşme ile bankaya devredilebilir. Böylece BES katılımcıları, fonlama ihtiyaçları için sözleşmelerini feshetmek yerine, BES birikimlerini terk etmeden ve sistemden çıkmadan bankalarından kredi çekebilirler.

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Düzenleyici ve Denetleyici Kurumun Bireysel Emeklilik Sistemlerine İlişkin Esaslarında Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe alındı.

Katılımcılar, fon tahsisindeki her değişiklik için BEFAS aracılığıyla sağlanan fonlar da dahil olmak üzere en fazla 20 fon seçebilirler.

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