Yemek Tarifleri
30 Mayıs 2023 - 20:00

Beş çayların vazgeçilmez lezzeti! En pratik mercimekli köfte tarifi! Lezzeti damağınızda kalacak

Kolay yöntemlerle mercimek köftesinin yapılışı artık çok basit. Mercimek köftesi nasıl kolay yapılır? Tüm detaylar haberimizde.

Yemek Tarifleri
30 Mayıs 2023 - 20:00
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Beş çayların vazgeçilmez lezzeti! En pratik mercimekli köfte tarifi! Lezzeti damağınızda kalacak


Altın günlerinin vazgeçilmezi mercimek köftesi artık daha kolay yapılabilmektedir. Kıvamını ayarlamanız yeterli olacaktır. Mercimek köftesi kıvamı nasıl ayarlanmalıdır? Merak edilen detaylar haberimizde.

KOLAY YÖNTEMLERLE MERCİMEK KÖFTESİ!

Altın günlerinin vazgeçilmezlerinden birisi olan mercimek köftesidir. Bulgurun ve baharatların kıvamının ayarlanması lezzetin daha da uyumlanmasını sağlamaktadır. Kolay tarifi ise oldukça yardımcı olmaktadır.Köfte



Bol yeşillik, limon eşliğinde lezzetli bir tat ortaya çıkmaktadır. Fakat mercimek köftesinin de püf noktası bulunmaktadır. Kıvamının tutturulması da önemlidir.

Mercimek köftesi tarifi için gereken malzemeler ise şunlardır:

Bir su bardağı kırmızı mercimek,

Yarım su bardağı köftelik bulgur,

İki su bardağı su(mercimeği haşlamak için)

Bir yemek kaşığı domates salçası

Bir tatlı kaşığı biber salçası

Bir büyük boy soğan

Bir tatlı kaşığında pul biber

Bir tatlı kaşığı nane

Bir çay kaşığında kimyon

Bir limonun yarısı

2-3 dal maydanoz

2-3 dal yeşil soğan

Lezzetli mercimek köftesi tarifi ise şu şekildedir:

Mercimekleri öncelikle yıkayalım. Süzelim.

Tencereye bir bardak mercimek ve 2 bardak su koyalım ve kaynatalım. Kaynaması ile birlikte kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Kapağın ağzını yarım bir şekilde açık bırakalım.

Karıştıralım ve mercimekler ezilsin.

Mercimeklerin suyu çekilince ocağı söndürelim.

İçerisine 1/2 su bardağı köftelik bulgur ekleyelim. Karıştıralım. Kapağını kapatarak bulgurun şişmesini yarım saat boyunca bekleyelim.

Bir tava alalım ve zeytinyağını ekleyelim. Küp küp doğranmış kuru soğanları pembeleşinceye kadar kavuralım. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edelim. Şişen mercimeği karıştıralım.

Salça hazırlanınca, bulgur ise şişince salçalı soğanı mercimeğin üzerine dökelim. Kaşıkla güzelce karıştıralım.

Soğuma gerçekleşince yeşillikleri ekleyip karıştırmaya devam edelim. Ardından şekillendirelim.

Çiğ köfte şeklinde veya top şeklinde şekillendirelim. Limonu yanına ekleyerek sunum yapalım.

Afiyet olsun.

EDİTÖR
Aynur Güllü
Aynur Güllü
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