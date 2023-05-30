Beş çayların vazgeçilmez lezzeti! En pratik mercimekli köfte tarifi! Lezzeti damağınızda kalacak







KOLAY YÖNTEMLERLE MERCİMEK KÖFTESİ!







Altın günlerinin vazgeçilmezi mercimek köftesi artık daha kolay yapılabilmektedir. Kıvamını ayarlamanız yeterli olacaktır. Mercimek köftesi kıvamı nasıl ayarlanmalıdır? Merak edilen detaylar haberimizde.Altın günlerinin vazgeçilmezlerinden birisi olan mercimek köftesidir. Bulgurun ve baharatların kıvamının ayarlanması lezzetin daha da uyumlanmasını sağlamaktadır. Kolay tarifi ise oldukça yardımcı olmaktadır.Bol yeşillik, limon eşliğinde lezzetli bir tat ortaya çıkmaktadır. Fakat mercimek köftesinin de püf noktası bulunmaktadır. Kıvamının tutturulması da önemlidir. Mercimek köftesi tarifi için gereken malzemeler ise şunlardır: Bir su bardağı kırmızı mercimek, Yarım su bardağı köftelik bulgur, İki su bardağı su(mercimeği haşlamak için) Bir yemek kaşığı domates salçası Bir tatlı kaşığı biber salçası Bir büyük boy soğan Bir tatlı kaşığında pul biber Bir tatlı kaşığı nane Bir çay kaşığında kimyon Bir limonun yarısı 2-3 dal maydanoz 2-3 dal yeşil soğan Lezzetli mercimek köftesi tarifi ise şu şekildedir: Mercimekleri öncelikle yıkayalım. Süzelim. Tencereye bir bardak mercimek ve 2 bardak su koyalım ve kaynatalım. Kaynaması ile birlikte kısık ateşte pişirmeye devam edelim. Kapağın ağzını yarım bir şekilde açık bırakalım. Karıştıralım ve mercimekler ezilsin. Mercimeklerin suyu çekilince ocağı söndürelim. İçerisine 1/2 su bardağı köftelik bulgur ekleyelim. Karıştıralım. Kapağını kapatarak bulgurun şişmesini yarım saat boyunca bekleyelim. Bir tava alalım ve zeytinyağını ekleyelim. Küp küp doğranmış kuru soğanları pembeleşinceye kadar kavuralım. Salçayı ekleyip kavurmaya devam edelim. Şişen mercimeği karıştıralım. Salça hazırlanınca, bulgur ise şişince salçalı soğanı mercimeğin üzerine dökelim. Kaşıkla güzelce karıştıralım. Soğuma gerçekleşince yeşillikleri ekleyip karıştırmaya devam edelim. Ardından şekillendirelim. Çiğ köfte şeklinde veya top şeklinde şekillendirelim. Limonu yanına ekleyerek sunum yapalım. Afiyet olsun.