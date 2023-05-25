Beş çayların vazgeçilmez tarifi! Çay yanına şipşak kurabiye tarifi! Az malzemeli enfes lezzet







ENFES KURABİYE TARİFİ











Kokusuyla herkesi cezbeden kurabiyeler, çay saatlerinin vazgeçilmez lezzetlerinden biridir. Ancak, marketten hazır almak yerine evde kendiniz hazırlayabileceğiniz pratik bir tarifle her zaman taze ve enfes kurabiyelere sahip olabilirsiniz.Kokulu ve lezzetli kurabiye tarifi ile çay saatlerinizi daha da keyifli hale getirebilirsiniz. Bu pratik tarifle evinizde kolaylıkla hazırlayabileceğiniz kurabiyeleri, misafirlerinize veya kendinize ikram edebilirsiniz. İşte tarifin detayları:Malzemeler: 2 adet yumurta 100 gr tereyağı veya margarin 1 çay bardağı sıvı yağ 1 çay bardağı mısır nişastası 1 çay bardağı pudra şekeri 1 paket vanilya 1 paket kabartma tozu 3.5 su bardağı un Bulamak için: 2 yemek kaşığı pudra şekeri 1 yemek kaşığı hindistan cevizi Yapılışı: Yoğurma kabına yumurtaları kırın ve üzerine tereyağını veya margarini ekleyin. Sıvı yağı, pudra şekerini, mısır nişastasını, kabartma tozunu ve vanilyayı da ekleyerek karıştırın. Unu azar azar ilave ederek yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğurun. Hamurdan misket büyüklüğünde parçalar kopartın ve avuç içinde yuvarlayın. Yağlı kağıt serili bir fırın tepsisine kurabiyeleri yerleştirin. Önceden ısıtılmış 170 derece fırında 15-20 dakika kadar pişirin. Kurabiyeler altın rengini alıp hafifçe kızardığında pişmiş demektir. Pişen kurabiyeleri fırından çıkarıp soğuması için bekletin. Pudra şekerini ve hindistan cevizini karıştırarak kurabiyeleri bu karışıma bulayın. Kurabiyeleri servis tabağına alarak afiyetle tüketebilirsiniz. Bu tarifle pratik bir şekilde lezzetli kurabiyeler hazırlayabilir ve çayınızın yanında keyifle tüketebilirsiniz. Misafirlerinizin beğenisini kazanacak bu tarifi denemenizi öneririm. Afiyet olsun!