BES'e borsa ayarı! Deprem sonrası flaş karar resmileşti: Artık bu oranda uygulanacak!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde hükümet desteği fon portföyünün değerlendireceği mevduat enstrümanlarında tertiplendi.

















İPOTİĞE BAĞLI MENKUL KIYMETLERDE PAY HİSSESİ DÜŞÜŞE İNDİRİLDİ.

Düzenlemeye göre ,BES te hükümet desteği yatırıldığı fonların borsaya yatırılabilecek yüz üzerinden 10' luk kısmı yüz üzerinden yüzde 30' a çıkarttırılırken bir hisseye mevduat tavanı yüz üzerinden 1 den yüz üzerinden 5 e yükseltildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BES, hükümet katkısı hakkında yönetim ile yapılan farklılıkla ,nakit ödenek olarak ödenen hükümet kazancının karşılaştırılmasındaki pay büyüklüğünde kararlaştırıldı.Sınır yüksekliğine göre ,bir önceki sistemde nakit olarak ödenen hükümet geliri fon portföyünün asgari ücretin yüz üzerinden 70 inin TL biriminden borçlanma aygıtlarında, kazanç paylaşımı senetlerinde ya da kira sertifikalarında derecelendirmesine ait maddede yapılan değerlendirme ile asıl konuda olan pay büyüklüğü yüz üzerinden 30 a indirilecek olan bu payın Borsa İstanbul yüz üzerinden 30 ,Borsa İstanbul LİKİTİDE Likit Banka ,Borsa İstanbul LİKİTİDE dışı yüz üzerinden 10 ve Borsa İstanbul iştirak oranı yüz üzerinden 30 endeksleri ile birlikte Borsa İstanbul yüz üzerinden 100,Borsa İstanbul devam edilebilir endeksi ile Borsa İstanbul üzerinden hesap edilen katılımcı endeksleri pay oranlarında derecelendirilmesi sağlandı.Hükümet ile yapılan derecelendirme ile sadece bir hisse senedinde nakit ile ödene hükümet geliri fon portföyünden yapılabilecek mevduat pay büyüklüğü sınırı yüz üzerinden 1 den 5 e yükseltildi.Nakit ödenek olarak ödenen hükümet desteği; borsa üzerinden işletilen ve rağbet gören ve devlet ya da özelleştirilmiş bankalar adına kararlaştırılan borç ve borçlanma durumları, kararlaştırılmış kuruluşu bankalar tarafından varlık hizmet bedeli şirketlerine göre tahsil edilen sözleşilmiş hizmet sertifikalarında veya Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) adına görevlendirilmiş kurum ve kuruluşları adına birikim fonu başlatılabilir duruma gelen değerlendirme notuna göre teminatlı menkul kıymetler ile birikmiş para döviz veya ipoteğe dayalı menkul kıymetlerde değerlendirilmesindeki pay da yüz üzerinden 20 den yüz üzerinden hesaplanıldığında 15’e düşürüldü .Düzenlenen bu karara istinaden ilaveten, BIST 30, BIST likit banka, BIST banka dışı likit 10 ve BIST katılım 30 endekslerindeki kısımlara bahsi geçen fon portföyünün yüz üzerinden hesaplanıldığında 10’undan az olmamak kaydıyla borsa yatırım fonları katılan ve katılım payları vesilesiyle yatırım yapılabilecek Yönetmeliğe göre eklenenilebilen süreli ve geçici fikire göre, belirlenen portföy sonuna bugün itibariyle en fazla 10 gün içinde kararlaştırılması ve bütünleşilmesi konuşuldu.