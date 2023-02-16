BES'e borsa ayarı! Deprem sonrası flaş karar resmileşti: Artık bu oranda uygulanacak!

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde hükümet desteği fon portföyünün değerlendireceği mevduat enstrümanlarında tertiplendi.
Düzenlemeye göre ,BES te hükümet desteği yatırıldığı fonların borsaya yatırılabilecek yüz üzerinden 10' luk kısmı yüz üzerinden yüzde 30' a çıkarttırılırken bir hisseye mevduat tavanı yüz üzerinden 1 den yüz üzerinden 5 e yükseltildi. Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu, BES, hükümet katkısı hakkında yönetim ile yapılan farklılıkla ,nakit ödenek olarak ödenen hükümet kazancının karşılaştırılmasındaki pay büyüklüğünde kararlaştırıldı.
Sınır yüksekliğine göre ,bir önceki sistemde nakit olarak ödenen hükümet geliri fon portföyünün asgari ücretin yüz üzerinden 70 inin TL biriminden borçlanma aygıtlarında, kazanç paylaşımı senetlerinde ya da kira sertifikalarında derecelendirmesine ait maddede yapılan değerlendirme ile asıl konuda olan pay büyüklüğü yüz üzerinden 30 a indirilecek olan bu payın Borsa İstanbul yüz üzerinden 30 ,Borsa İstanbul LİKİTİDE Likit Banka ,Borsa İstanbul LİKİTİDE dışı yüz üzerinden 10 ve Borsa İstanbul iştirak oranı yüz üzerinden 30 endeksleri ile birlikte Borsa İstanbul yüz üzerinden 100,Borsa İstanbul devam edilebilir endeksi ile Borsa İstanbul üzerinden hesap edilen katılımcı endeksleri pay oranlarında derecelendirilmesi sağlandı.
Hükümet ile yapılan derecelendirme ile sadece bir hisse senedinde nakit ile ödene hükümet geliri fon portföyünden yapılabilecek mevduat pay büyüklüğü sınırı yüz üzerinden 1 den 5 e yükseltildi.