EĞİTİM
05 Eylül 2022 - 14:48

Beşi bir arada

Ağrılı beşiz kız çocukları Rabia, Tenzile, Havva, Berfin ve Hiranur uyum haftası kapsamında okul sıralarını doldurdu.

EĞİTİM
05 Eylül 2022 - 14:48
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Beşi bir arada


Fatih ve Hatice Yılmaz çiftinin 6 yıl önce dünyaya gelen beşiz kız çocukları olan Rabia, Tenzile, Havva, Berfin ve Hiranur, okul öncesi ve ilkokul birinci sınıf öğrencilerine yönelik yüz yüze yürütülen okula uyum eğitimleri kapsamında sıralarını dolduracaklarını İbrahim Çeçen İlköğretim Okulu'nun yolunu tuttu. İlkokul birinci sınıfa başlayan beşizler okul sıralarını doldururken, ilk kez böyle bir deneyim yaşayacak olan öğretmenlerini de şaşkına çevirerek memnun etti.



Uyum haftasının ilk gününde İbrahim Çeçen İlkokulu'nu ziyaret ederek hem beşizlerle ek olarak diğer öğrencilerle bir araya toplanan İl Milli Eğitim Müdürü Hasan Kökrek, “2022-2023 eğitim ve öğretim yılında Ağrı ilimizde 25 bin civarında öğrencimiz bugün anasınıfı ve birinci sınıfa başlamış oldular. Milli Eğitim Bakanlığı'nın göndermiş olduğu uyum çerçeve programı kapsamında 1 haftalık süreç içerisinde uyum eğitimi alacaklar. Uyum eğitiminin içerisinde veliler ve öğrencilerimize yönelik rehberlik çalışmalarımız, okulun dış alanlarının gezdirilmesi ve etkinlik çalışmaları gibi çokça aktivite olacak. Bizim bu okula gelişimizin bir diğer nedeni de beşiz öğrencilerimizin birinci sınıfa başlıyor olması. Hem aileleriyle eş zamanlı öğrencilerle tanışmak için buradayız. Öğrencilerimizin tamamına hediyeler getirdik. Ben tüm öğrenci ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.

Beşiz kız çocuklarının babası olan Fatih Yılmaz, “Bugün kızlarımın ilk günü. Çok heyecanlılar. Allah zihin açıklığı versin inşallah oldukça verimli geçiren olurlar. Sabah 6'da kalktık hazırlanmak için. Zar zor yetiştirebildik. Zor oluyor ancak gurur duyuyoruz, mutluyuz. Çok iyi bir duygu” dedi.

EDİTOR
Haber Editörü
Haber Editörü
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