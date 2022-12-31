Beşiktaş, 2022 yılını nasıl geçirdi? 2022'nin son gününde Beşiktaş'ın sene içinde yaşadığı şeyleri sizler için derledik













Beşiktaş, 2022 yılına kupayla başladı. TFF Süper Kupa maçında Antalyaspor'u normal süresi 1-1 biten maçta penaltılarla 5-3 mağlup ederek kupanın sahibi oldular. İlk lig maçlarında ise deplasmanda Çaykur Rizespor'la 2-2 berabere kaldılar. Bir sonraki hafta oynanan Gaziantep FK mücadelesine yeni teknik direktörleri Önder Karaveli ile çıktılar. Maçtan da 1-0 galip ayrıldılar. 30. haftada oynanan Hatayspor maçının ardından Önder Karaveli'yle yollar ayrıldı. Yerine Valerien Ismael getirildi. Ismael, ilk maçında deplasmanda Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. Siyah beyazlılar sezonu 59 puanla 6. sırada tamamladı. Yeni sezona da aynı teknik direktörle girdiler. Ligde istenen sonuçlar alınamayınca 11. haftadaki 2-1'lik Atakaş Hatayspor yenilgisinin ardından Ismael'le yollar ayrıldı. Yerine Şenol Güneş getirildi. Güneş, ilk maçında HangiKredi Ümraniyespor karşısında 5-2 galip gelerek 2. dönemine iyi bir başlangıç yaptı. Bir sonraki hafta Galatasaray deplasmanında alınan 2-1'lik mağlubiyet moralleri bozdu. Fraport TAV Antalyaspor maçı da ertelenince Dünya Kupası arasına son lig maçlarını yapamadan girdiler. Dünya Kupası arasından 1 beraberlik ve 1 galibiyetle döndüler.Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda Serik Belediyespor'u 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldiler. 5. turda Şanlıurfaspor'u 4-2 mağlup ettiler ve son 16 turuna yükseldiler. Şu anda ligin favorisi Fenerbahçe ve Galatasaray ama başında Şenol Güneş'in olduğu bir takım asla hafife alınmaz. Zira kurt hoca bu ligin dinamiklerine en hakim isimlerden biri. Dünya Kupası'nda yalnız kaldı, düşünme süresi vardı. Dönüşte neler olacağını herkes merak ediyor. Belki de 2023 Beşiktaş'ın senesi olacak.