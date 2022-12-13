Beşiktaş'a Aissa Laidouni transferinde iki rakip













Beşiktaş'a transferde dev rakipler!

Sözleşmesi bitiyor ama...

Atiba Hutchinson'ın sezon sonunda futbolu bırakacak olması, Josef de Souza'nın hem sakatlığı hem de Ankaragücü maçında yaşanan olaylardan sonra toparlayamaması üzerine Şenol Güneş orta saha mevkisine takviye istemişti.Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler, rotasını 2022 Dünya Kupası'na çevirdi.Tunus Milli Takımı ile gruptan çıkamamasına ortaya koyduğu performans ile değerine değer katan Macar ekibi Ferencvaros'un 25 yaşındaki ön liberosu Aissa Laidouni'yi gündemine alan Beşiktaş, bu transferde hareketli saatler yaşıyor.4 Milyon Euro değer biçilen Tunuslu orta sahanın transferinde Beşiktaş'a rakipler çıktı. Avrupa'nın birçok önemli takımının transfer listesinde bulunan Aissa Laidouni için en ciddi adayların Bundesliga'dan Wolfsburg, İskoçya'dan ise Celtic olduğu belirtildi. Futbolcu bu sezon Macaristan Ligi'nde 2 gol, 4 asistlik performansla oynadı.Aissa Laidouni'nin sözleşmesinin Ferencvaros kulübü ile sezon sonunda bittiği ancak Macar kulübünün oyuncunun sözleşmesini 1 yıl uzatma hakkına sahip olduğu bilgisi verildi. Aissa Laidouni, 2022 Dünya Kupası'nda Tunus forması ile 3 maçta forma giydi. Genç orta saha bu maçlarda gol veya asist katkısı veremedi.