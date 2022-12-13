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13 Aralık 2022 - 16:45

Beşiktaş'a Aissa Laidouni transferinde iki rakip

Süper Lig'de bu sezon Şenol Güneş ile şampiyonluk hesapları yapan Beşiktaş'ta gözler ara transfer dönemine çevrildi. Aissa Laidouni transferi için siyah beyazlılar harekete geçti.

SPOR
13 Aralık 2022 - 16:45
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Beşiktaş'a Aissa Laidouni transferinde iki rakip


Atiba Hutchinson'ın sezon sonunda futbolu bırakacak olması, Josef de Souza'nın hem sakatlığı hem de Ankaragücü maçında yaşanan olaylardan sonra toparlayamaması üzerine Şenol Güneş orta saha mevkisine takviye istemişti.

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Siyah-Beyazlı yöneticiler, rotasını 2022 Dünya Kupası'na çevirdi.



Tunus Milli Takımı ile gruptan çıkamamasına ortaya koyduğu performans ile değerine değer katan Macar ekibi Ferencvaros'un 25 yaşındaki ön liberosu Aissa Laidouni'yi gündemine alan Beşiktaş, bu transferde hareketli saatler yaşıyor.

Aissa Laidouni bjk transfer

Beşiktaş'a transferde dev rakipler!

4 Milyon Euro değer biçilen Tunuslu orta sahanın transferinde Beşiktaş'a rakipler çıktı. Avrupa'nın birçok önemli takımının transfer listesinde bulunan Aissa Laidouni için en ciddi adayların Bundesliga'dan Wolfsburg, İskoçya'dan ise Celtic olduğu belirtildi.

Futbolcu bu sezon Macaristan Ligi'nde 2 gol, 4 asistlik performansla oynadı.

Sözleşmesi bitiyor ama...

Aissa Laidouni'nin sözleşmesinin Ferencvaros kulübü ile sezon sonunda bittiği ancak Macar kulübünün oyuncunun sözleşmesini 1 yıl uzatma hakkına sahip olduğu bilgisi verildi.

Aissa Laidouni, 2022 Dünya Kupası'nda Tunus forması ile 3 maçta forma giydi. Genç orta saha bu maçlarda gol veya asist katkısı veremedi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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