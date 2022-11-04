Beşiktaş'a dev sponsor! Stadyum isim hakkı için Katar firmasıyla görüşüldü













Dev bir gelir bekleniyor!

Beşiktaş'ta sezon sonunda Vodafone ile imzalanan stadyum isminin sona gerek olmasıyla birlikte yönetim harekete geçti.Geçtiğimiz günlerde KAP'a bildirilen anlaşmayla birlikte stadyumun açılışından itibaren Vodafone ile sürdürülen iş birliğinin sezon sonunda sona erdirileceği açıklanmıştı.Beşiktaş yönetimi stadyum isim hakkı için detaylıca bir çalışma yaparken, buradan oldukça yüksek bir gelir kazanmayı hedefliyor.Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi stadyum isim hakkı konusunda ise büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Katar Hava Yolları ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenilirken yaşanan bu gelişme taraftarları heyecanlandırdı. Katar Hava Yolları ile bir süredir stadyum isim hakkı iin görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi 5 senelik imzalanması beklenen anlaşma neticesinde toplamda 250 Milyon Dolarlık bir gelir hedefliyor.