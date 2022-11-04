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04 Kasım 2022 - 13:40

Beşiktaş'a dev sponsor! Stadyum isim hakkı için Katar firmasıyla görüşüldü

Vodafone ile stadyum isim hakkı sözleşmesi sona erecek olan Beşiktaş'ta Katar şirketiyle yapılan görüşme gün yüzüne çıktı.

SPOR
04 Kasım 2022 - 13:40
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Beşiktaş'a dev sponsor! Stadyum isim hakkı için Katar firmasıyla görüşüldü


Beşiktaş'ta sezon sonunda Vodafone ile imzalanan stadyum isminin sona gerek olmasıyla birlikte yönetim harekete geçti.

Geçtiğimiz günlerde KAP'a bildirilen anlaşmayla birlikte stadyumun açılışından itibaren Vodafone ile sürdürülen iş birliğinin sezon sonunda sona erdirileceği açıklanmıştı.



Beşiktaş yönetimi stadyum isim hakkı için detaylıca bir çalışma yaparken, buradan oldukça yüksek bir gelir kazanmayı hedefliyor.

Beşiktaş stadyum isim hakkı için Katar Hava Yolları ile görüşüyor

Dev bir gelir bekleniyor!

Başkan Ahmet Nur Çebi ve yönetimi stadyum isim hakkı konusunda ise büyük bir bomba patlatmaya hazırlanıyor. Katar Hava Yolları ile görüşme gerçekleştirildiği öğrenilirken yaşanan bu gelişme taraftarları heyecanlandırdı.

Katar Hava Yolları ile bir süredir stadyum isim hakkı iin görüşmelerini sürdüren Beşiktaş yönetimi 5 senelik imzalanması beklenen anlaşma neticesinde toplamda 250 Milyon Dolarlık bir gelir hedefliyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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