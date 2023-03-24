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24 Mart 2023 - 22:27

Beşiktaş'a Fenerbahçe derbisi öncesi Dele Alli şoku!

Fenerbahçe derbisinin hazırlıklarına devam eden Beşiktaş’ta İngiliz futbolcudan gelen kötü haber moralleri etkiledi. Yıldız futbolcunun geçirdiği sakatlık nedeniyle derbide forma giyemeyeceği açıklandı.

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24 Mart 2023 - 22:27
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Beşiktaş’a Fenerbahçe derbisi öncesi Dele Alli şoku!


Spor Toto Süper Lig’de bu sezon İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton’dan sezon sonuna kadar Beşiktaş’a transfer olan Dele Alli attığı imzayla birlikte tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başarmıştı.

Siyah beyazlı taraftarların da beklentisinin bir hayli fazla olduğu Dele Alli ise geldiği günden bu yana ortaya koyduğu performansla büyük bir hayal kırıklığı yaşatmıştı.



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Alli'nin MR'ından beklenmedik sonuç çıktı

Fenerbahçe maçı öncesinde gerçekleştirilen antrenman öncesinde hissettiği ağrılar nedeniyle MR çektiren Dele Alli’nin sonuçları herkesi şaşırttı.

Çekilen MR’ın ardından sağ uyluk arka adalesinde kısmi yırtık olduğu anlaşılan Alli’nin sahalardan en az 3-4 hafta uzak kalacak olması ön görülüyor. Dele Alli, yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle Milli aranın ardından oynanacak olan Fenerbahçe derbisinde takımını yalnız bırakacak.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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