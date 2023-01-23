Spor Toto Süper Lig’deki ara transfer dönemi oldukça hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Orta saha transferi için bir süredir arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimine İspanyol kulübünden yapılan öneri büyük ses getirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in ısrarla orta sahaya takviye istemesinin ardından yönetim bir süredir transfer çalışmalarını sürdürüyordu. Amir Hadziahmetovic, Ozan Tufan gibi isimlerle görüşen Beşiktaş yönetimine beklenmedik bir öneri geldi.
SPOR
23 Ocak 2023 - 13:00
Beşiktaş'a flaş transfer önerisi! Sevilla Thomas Delaney'i Beşiktaş'a önerdi
Sevilla’nın tecrübeli orta saha oyuncusu Thomas Delaney’in Beşiktaş’a önerilmesi transferde gündeme bomba gibi düştü. Siyah beyazlı yönetim görüşmelerini sürdürüyor.
SPOR
23 Ocak 2023 - 13:00