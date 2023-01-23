Beşiktaş’a flaş transfer önerisi! Sevilla Thomas Delaney’i Beşiktaş’a önerdi













Orta saha için flaş öneri!

Spor Toto Süper Lig’deki ara transfer dönemi oldukça hareketli günler yaşanmaya devam ediyor. Orta saha transferi için bir süredir arayışlarını sürdüren Beşiktaş yönetimine İspanyol kulübünden yapılan öneri büyük ses getirdi. Teknik Direktör Şenol Güneş’in ısrarla orta sahaya takviye istemesinin ardından yönetim bir süredir transfer çalışmalarını sürdürüyordu. Amir Hadziahmetovic, Ozan Tufan gibi isimlerle görüşen Beşiktaş yönetimine beklenmedik bir öneri geldi.İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla’da forma giyen ve istediği kadar forma şansı bulamayan 31 yaşındaki tecrübeli futbolcu Thomas Delaney, siyah beyazlı kulübe önerildi. Delaney’i Beşiktaş’a kiralamak için bir ücret istemeyen İspanyol kulübü yetkilileri, kulüpten yapılacak olan dönüşü beklemeye koyuldu. Şenol Güneş’in transferdeki kararını vermesini bekleyen Beşiktaş yönetimi kısa bir süre içerisinde Delaney transfer için kararını Sevilla kulübüne iletecek. Başarılı orta saha oyuncusu kısa bir süre içerisinde Beşiktaş’a imza atabilir.