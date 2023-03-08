SPOR
08 Mart 2023 - 15:57

Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesi!

Bir süredir sakatlığı nedeniyle formasından uzak kalan Beşiktaş'ın yıldız isimlerinden Rachid Ghezzal'dan ligde bu hafta oynanacak olan Medipol Başakşehir karşılaşması öncesinde güzel haber geldi.

SPOR
08 Mart 2023 - 15:57
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Beşiktaş'a Rachid Ghezzal müjdesi!
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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ta uzunca bir süredir yaşadığı sakatlık problemi nedeniyle formasından uzak kalan Rachid Ghezzal takımını yalnız bırakmıştı.

Siyah beyazlılar Ghezzal'ın yokluğunda özellikle de hücum hattında büyük problemler yaşarken, gol yollarındaki sıkıntısını bir türlü çözüme kavuşturamamıştı.



Rachid Ghezzal beşiktaş sakatlıktan döndü

Son olarak geçtiğimiz haftalarda oynanan Antalyaspor karşılaşmasına ilk 11'de başlayacak olan Cezayirli yıldız maçın öncesinde ısınma hareketleri sırasında sakatlanmış ve son dakikada kadrodan çıkarılmıştı.

Antalyaspor maçında yaşadığı sakatlık probleminin ardından yeşil sahalara ne zaman geri dönebileceği büyük bir merak konusu haline gelen Rachid Ghezzal'dan sevindiren haber geldi.

Süper Lig'de bu hafta Medipol Başakşehir deplasmanına konuk olacak olan Beşiktaş'ta Rachid Ghezzal'ın maç kadrosunda yer alabileceği öğrenildi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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