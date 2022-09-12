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12 Eylül 2022 - 20:29

Beşiktaş'a sahasında Başakşehir engeli

Spor Toto Süper Lig'in 6. haftasında Beşiktaş sahasında Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup oldu.

SPOR
12 Eylül 2022 - 20:29
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Beşiktaş'a sahasında Başakşehir engeli


Maçtan dakikalar 

13. dakikada Salih Uçan, rakip ceza yayının sol tarafından sağ ayağı ile sert vuruşunda kaleci Volkan, kendi sağına gelen topu iki hamlede kontrol etti.



26. dakikada atak yönüne göre sağ taraftan topla beraber ilerleyen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasına çarparak kornere çıktı.

40. dakikada sağ taraftan Muleka'nın ortasında Kevin N'Koudou'nun arka direkte göğsüyle düzeltip yakın mesafeden vuruşunda Duarte araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.

45' İkinci yarı başladı

56' Başakşehir'de ilk değişiklik geliyor ve Ömer Ali Şahiner yerini Caicara'ya bırakıyor.

58' Beşiktaş'ta Salih Uçan, orta alanda rakibine yaptığı müdahalenin ardından sarı kart gördü.

65' SARI KART! Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu itirazları sebebiyle sarı kart gördü.

71' GOL! Başakşehir Traore ile mücadelede 1-0 öne geçti.

76' Başakşehir savunmasında Duarte, Weghorst'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.

83' Başakşehir savunmasında Duarte'nin ardından Ndayishimiye de sarı kart gördü.

85' Beşiktaş'ta Saiss sarı kart gördü.

87' KIRMIZI KART! Beşiktaş'ta itirazlarda bulunan Valerien İsmael, maçın hakemi Halil Umut Meler tarafından önce sarı kart gördü. Halil Umut Meler, İtirazlarını sürdüren deneyimli hocaya ikinci sarı kartını gösterdi ve kırmızı kartla tribüne gönderdi.

90' MAÇ SONA ERDİ

Stat: Vodafone Park
Hakemler: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesi güzel, Kemal Yılmaz

Beşiktaş: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Berkay Vardar, Jackson Muleka, Salih Uçan, Kevin N'Koudou, Wout Weghorst
Yedekler: Ersin Destanoğlu, Tayyip Sanuç, Montero, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Nathan Redmond, Kerem Kesgin, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş, Tayfur Bingöl
Teknik Direktör: Valerien Ismael

Başakşehir: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Traore, Chouiar, Berkay Özcan, Keny
Yedekler: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Daniel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Stefan Okaka, Caiçara
Teknik Direktör: Emre Belözoğlu

14'BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ! Arthur Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Başakşehir'den Duarte uzaklaştırdı. Beşiktaşlı futbolcular Duarte'nin elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in etrafını sardı ama penaltı kararı çıkmadı.
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