Beşiktaş'a sahasında Başakşehir engeli













sarı kart

' SARI KART!

14'

BEŞİKTAŞ PENALTI BEKLEDİ! Arthur Masuaku'nun sol kanattan ceza sahasına ortaladığı topu Başakşehir'den Duarte uzaklaştırdı. Beşiktaşlı futbolcular Duarte'nin elle oynadığı gerekçesiyle karşılaşmanın hakemi Halil Umut Meler'in etrafını sardı ama penaltı kararı çıkmadı.

13. dakikada Salih Uçan, rakip ceza yayının sol tarafından sağ ayağı ile sert vuruşunda kaleci Volkan, kendi sağına gelen topu iki hamlede kontrol etti.26. dakikada atak yönüne göre sağ taraftan topla beraber ilerleyen Traore'nin vuruşunda meşin yuvarlak Beşiktaş savunmasına çarparak kornere çıktı.40. dakikada sağ taraftan Muleka'nın ortasında Kevin N'Koudou'nun arka direkte göğsüyle düzeltip yakın mesafeden vuruşunda Duarte araya girerek meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.45' İkinci yarı başladı56' Başakşehir'de ilk değişiklik geliyor ve Ömer Ali Şahiner yerini Caicara'ya bırakıyor.58' Beşiktaş'ta Salih Uçan, orta alanda rakibine yaptığı müdahalenin ardındangördü.65Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu itirazları sebebiyle sarı kart gördü.76' Başakşehir savunmasında Duarte, Weghorst'a yaptığı hareketin ardından sarı kart gördü.83' Başakşehir savunmasında Duarte'nin ardından Ndayishimiye de sarı kart gördü.85' Beşiktaş'ta Saiss sarı kart gördü.87' KIRMIZI KART! Beşiktaş'ta itirazlarda bulunan Valerien İsmael, maçın hakemi Halil Umut Meler tarafından önce sarı kart gördü. Halil Umut Meler, İtirazlarını sürdüren deneyimli hocaya ikinci sarı kartını gösterdi ve kırmızı kartla tribüne gönderdi.90' MAÇ SONA ERDİ: Vodafone Park: Halil Umut Meler, Ceyhun Sesi güzel, Kemal Yılmaz: Emre Bilgin, Valentin Rosier, Necip Uysal, Saiss, Masuaku, Gedson Fernandes, Berkay Vardar, Jackson Muleka, Salih Uçan, Kevin N'Koudou, Wout Weghorst: Ersin Destanoğlu, Tayyip Sanuç, Montero, Cenk Tosun, Emrecan Uzunhan, Nathan Redmond, Kerem Kesgin, Oğuzhan Akgün, Umut Meraş, Tayfur Bingöl: Valerien Ismael: Volkan Babacan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Ndayishimiye, Lucas Lima, Mahmut Tekdemir, Lucas Biglia, Traore, Chouiar, Berkay Özcan, Keny: Muhammed Şengezer, Hasan Ali Kaldırım, Serdar Gürler, Daniel Aleksic, Patryk Szysz, Deniz Türüç, Muhammet Arslantaş, Ahmed Touba, Stefan Okaka, Caiçara: Emre Belözoğlu