Beşiktaş'a Wout Weghorst'tan kötü haber geldi!







WEGHORST SAHALARDAN UZAK KALACAK







Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz gün oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Siyah beyazlılarda golcü oyuncu Wout Weghorst, gol orucunu bordo mavililere karşı da sürdürürken, sergilediği performans nedeniyle eleştiri almıştı.Trabzonspor maçının bitiş düdüğünün ardından stadyumdan çıktığı sıradaki görüntüsü sosyal medyada bir hayli konuşulan Wout Weghorst'un yürümekte zorlandığı gözükmüştü.Edinilen son bilgilere göre sol arka adalesinden bir sakatlık geçiren Wout Weghorst'un yeşil sahalardan en az 10 gün uzak kaması bekleniyor. Bugün içerisinde siyah beyazlı kulüpten konuya ilişkin olarak resmi bir açıklama yapılacağı düşünülüyor.