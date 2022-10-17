SPOR
17 Ekim 2022 - 17:26

Beşiktaş'a Wout Weghorst'tan kötü haber geldi!

Beşiktaş'a Hollandalı golcüsü Wout Weghorts'tan kötü haber geldi. Kulüpten bugün içerisinde resmi bir açıklama yapılması bekleniyor.

SPOR
17 Ekim 2022 - 17:26
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Beşiktaş'a Wout Weghorst'tan kötü haber geldi!


Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz gün oynanan Beşiktaş-Trabzonspor karşılaşması 2-2'lik beraberlikle sonuçlanmıştı. Siyah beyazlılarda golcü oyuncu Wout Weghorst, gol orucunu bordo mavililere karşı da sürdürürken, sergilediği performans nedeniyle eleştiri almıştı.

WEGHORST SAHALARDAN UZAK KALACAK

Trabzonspor maçının bitiş düdüğünün ardından stadyumdan çıktığı sıradaki görüntüsü sosyal medyada bir hayli konuşulan Wout Weghorst'un yürümekte zorlandığı gözükmüştü.



Wout Weghorst sakatlandı

Edinilen son bilgilere göre sol arka adalesinden bir sakatlık geçiren Wout Weghorst'un yeşil sahalardan en az 10 gün uzak kaması bekleniyor. Bugün içerisinde siyah beyazlı kulüpten konuya ilişkin olarak resmi bir açıklama yapılacağı düşünülüyor.

EDİTOR
Serkan Morova
Serkan Morova
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