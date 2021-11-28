Beşiktaş'a zarar verdiğini düşünen Sergen Yalçın istifa mı ediyor?

Bugün Vodafone Net stadında Giresunsporu'u ağırlayan Beşiktaş, karşılaşmayı 4-0 kaybetti. Süper Lig'de son haftalarda yiye gitmeyen siyah-beyazlı takımın teknik direktörü ise maçtan sonra yaptığı basın açıklamasında kendisinden beklenmeyen ifadeler kullandı.
Takımın neden böyle olduğuna dair bir açıklama yapmanın zor olduğundan bahseden Sergen Yalçın, bugün oynana maçı açıklayamadığını söyledi. Futbolda dönüşlerin olabileceğini belirten teknik hoca, bir an önce toparlanmanın zamanının geldiğini ifade etti.
Bir kaç haftadır bir dönüş yakalayamadıklarını ve bu durumunda hiç hoş olmadığının altını çizen Sergen Yalçın, bütün sorumluluğun takımın başında kendisi olduğu için 'tüm sorumluluk bana ait' dedi.
TARAFTARDAN ÇOK ÖZÜR DİLİYORUM
Beşiktaş'ın teknik hocası Sergen Yalçın, taraftarlardan hem kendi hem de takım adına özür dilediğini belirterek onların birçok şeyi hak ettiklerini fakat bu sezon onlara istediklerini veremediklerini söyledi.
İSTİFA SORUSUNA SERGEN YALÇIN'DAN YANIT!
Sergen Yalçın, kendisine yöneltilen istifa sorularına karşılık olarak ise camiaya çok zarar vermek istemediğini, muhtemelen yarın kulüp başkanıyla oturup bir değerlendirme yapacakları yanıtını verdi.