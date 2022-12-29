SPOR
29 Aralık 2022 - 23:43

Beşiktaş, Adana Demirspor'u Masuaku'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar, 2022 yılını galibiyetle kapattı

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Beşiktaş, evinde Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar puanını 26'ya yükseltti.

SPOR
29 Aralık 2022 - 23:43
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Beşiktaş, Adana Demirspor'u Masuaku'nun golüyle 1-0 mağlup etti. Siyah beyazlılar, 2022 yılını galibiyetle kapattı


Spor Toto Süper Lig’in 16. haftasının kapanış maçında Beşiktaş ile Adana Demirspor karşı karşıya geldi. Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada hakem Ali Şansalan düdük çaldı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 1-0 kazandı. Siyah beyazlılar bu sonuçla birlikte 2022 yılını galibiyetle kapatmış oldu.

Beşiktaş'a galibiyeti getiren gol Arthur Masuaku'dan geldi. 14. dakikada kazanılan frikikte topun başına geçen Demokratik Kongolu oyuncu güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.



Bu sonucun ardından siyah beyazlılar puanını 26'ya yükseltti. Zirvedeki Galatasaray'ın 7 puan arkasına gelen Beşiktaş, puan cetvelinde 5. sıraya yükseldi. Şenol Güneş ve öğrencileri ligde bu sezon 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet aldı. 28 gol atıp kalesinde 19 gole engel olamadı. Ligin 17. haftasında maç yapmayacak siyah beyazlılar, 18. haftada evinde bir diğer İstanbul temsilcisi Kasımpaşa'yı konuk edecek. Karşılaşma 7 Ocak 2023 Cuma günü oynanacak. Mücadelenin başlama saati ise 19:00.

Adana Demirspor ise 27 puanda kaldı. Puan cetvelinin 4. sırasındaki yerini korudu. Adana temsilcisi bu sezon 7 galibiyet, 6 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Rakip filelere 26 gol gönderirken kalelerinde 16 gol gördüler. Adana Demirspor, ligin 17. haftasında İstanbulspor'u ağırlayacak. 5 Ocak 2023 Perşembe günü oynanacak karşılaşmanın başlama saati 20:00 olarak belirlendi.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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