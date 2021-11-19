Beşiktaş, Alanyaspor karşısına 4 eksikle çıkıyor!

Süper Lig'in 13'üncü hafta maçında deplasmanda alanyaspor ile karşı karşıya gelecek olan Beşiktaş, kampa girdi. Son oynadığı derbi maçında Trabzonspor'a mağlup olan ve zirvenin 10 puan gerisinde kalan siyah-beyazlı ekip sahaya hedef mutlak galibiyet olarak çıkmaya hazırlanıyor.
Deplasmandan galip olarak ayrılmak isteyen Beşiktaş, Alanyaspor karşısına 4 eksikle çıkacağı öğrenildi. Maç hazırlıklarına ara vermeden devam eden Beşiktaş'ta Salih Uçan, Michy Batshuayi, Fabrice N'Sakala ve Gökhan Töre'nin kamp kadrosuna alınmadığı bildirildi.
İşte Beşiktaş'ın 21 kişilik kamp kadrosu: