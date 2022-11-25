Beşiktaş Alanyaspor'un genç yıldızı için harekete geçti! Umut Güneş sene sonunda Beşiktaş'a imza atabilir













Kartal Umut'u çok istiyor!

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, kadro planlamaları yaptığı sırada sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan genç yıldız için harekete geçti.Alanyaspor'da forma giyen 22 yaşındaki Umut Güneş için nabız yoklayan Beşiktaş yönetimi, Teknik Direktör Şenol Güneş ile de görüşerek kararını verdi.Şenol Güneş'in iyi bir potansiyele sahip olduğunu düşündüğü Umut Güneş'in ilerleyen etapta takıma büyük bir fayda sağlayabileceğini düşündüğü için transfere onay verdiği öğrenilirken, bu haberle birlikte Beşiktaş yönetimi harekete geçti.Alman ekibi Stuttgart'dan 2019-2020 yılında Alanyaspor'a transfer olan Umut Güneş aynı zamanda Milli Takım'da da alt yaş kategorilerinde düzenli olarak forma giymekteydi. Umut Güneş'in sezon sonunda Akdeniz ekibiyle olan sözleşmesinin sona erecek olmasıyla ilgili olarak harekete geçen Beşiktaş yönetimi 22 yaşındaki oyuncunun menajeriyle ilk temasını gerçekleştirdi.