SPOR
10 Mart 2023 - 21:26

Beşiktaş, Alanyasporlu Umut Güneş için nabız yokluyor

Önümüzdeki sezonun kadro planlamalarına başlayan Beşiktaş’ta sürpriz bir isim gündeme alındı. Alanyaspor’un genç orta sahası Umut Güneş’in Beşiktaş’ın radarına takıldığı iddia edildi.

SPOR
10 Mart 2023 - 21:26
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Beşiktaş, Alanyasporlu Umut Güneş için nabız yokluyor


Spor Toto Süper Lig’de önümüzdeki sezon adına çalışmalarına şimdiden başlamış olan Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şimdiden transfer hamleleri için çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi sürpriz bir ismin peşinde.

Alanyaspor’da forma giyen ve sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcu Umut Güneş’i bir süredir takip eden Beşiktaş teknik heyeti oyuncuyla ilgili olarak yönetime olumlu yönde bir rapor sundu.



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Genç yıldız sezon sonunda Beşiktaş yolcusu mu?

22 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini kulübüyle halen yenilememiş olması üzerine beklemeye koyulan siyah beyazlıların önümüzdeki günler içerisinde Umut’un menajeriyle temasa geçmesi bekleniyor.

2019-2020 sezonunda Alman ekibi Stutgart’ın altyapısından Alanyaspor’a transfer olan Umut Güneş, 84 karşılaşmada Alanyaspor formasını giyerken, bu müsabakalarda 5 gol ve 5 asistlik bir katkıyla oynadı. Ayrıca Umut, genç yaş kategorilerinde de düzenli olarak Milli Takım formasını terletiyor.

EDİTÖR
Serkan Morova
Serkan Morova
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