Beşiktaş, Alanyasporlu Umut Güneş için nabız yokluyor













Genç yıldız sezon sonunda Beşiktaş yolcusu mu?

Spor Toto Süper Lig’de önümüzdeki sezon adına çalışmalarına şimdiden başlamış olan Beşiktaş’ta sıcak gelişmeler yaşanıyor. Şimdiden transfer hamleleri için çalışmalarına başlayan Beşiktaş yönetimi sürpriz bir ismin peşinde.Alanyaspor’da forma giyen ve sezon sonunda kulübüyle sözleşmesi sona erecek olan genç futbolcu Umut Güneş’i bir süredir takip eden Beşiktaş teknik heyeti oyuncuyla ilgili olarak yönetime olumlu yönde bir rapor sundu.22 yaşındaki futbolcunun sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesini kulübüyle halen yenilememiş olması üzerine beklemeye koyulan siyah beyazlıların önümüzdeki günler içerisinde Umut’un menajeriyle temasa geçmesi bekleniyor. 2019-2020 sezonunda Alman ekibi Stutgart’ın altyapısından Alanyaspor’a transfer olan Umut Güneş, 84 karşılaşmada Alanyaspor formasını giyerken, bu müsabakalarda 5 gol ve 5 asistlik bir katkıyla oynadı. Ayrıca Umut, genç yaş kategorilerinde de düzenli olarak Milli Takım formasını terletiyor.